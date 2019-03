Vier Betrunkene bauen Unfall – und keiner will gefahren sein CC-Editor öffnen

Durch das Dachfenster konnten sich die vier Insassen selbst aus dem Fahrzeug befreien. Foto: NWM-TV

Melle. Einen kuriosen Unfall hat die Polizei am Samstagmittag in Melle aufgenommen: Vier Männer kamen in ihrem Auto von der Straße ab, verließen den umgekippten Wagen unverletzt und machten sich - bis auf einen - vorübergehend aus dem Staub. Wer gefahren ist, wollten sie nicht verraten.