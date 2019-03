Melle. Die Ideen-Expo vom 15. bis 23. Juni in Hannover ist Europas größte Wissenschaftsmesse für Schüler und junge Erwachsene. Dazu verlost die Meller Firma Melos eine Klassenfahrt.

Als Erlebnis- und Mitmachmesse rund um das Thema MINT-Berufsorientierung bietet sie einen Blick in die spannende Zukunft der neuen Technologien und Naturwissenschaften.

Die Firma Melos gibt den jungen Besuchern auf einem Chemie-Gemeinschaftsstand einen spannenden Einblick in die mögliche zukünftige Gestaltung der Lebensräume und will so für eine Berufsausbildung bei sich werben.

Melos ist längst nicht mehr nur ein Spezialist für Kautschuk-Granulate, sondern entwickelt auch innerstädtischen Freizeit- und Sportanlagen oder kreative Böden auf Spielplätzen.

Auf dem Melos-Stand sollen die Schüler dabei spielerisch die Anwendungsmöglichkeiten der Produkte kennenlernen und mit erfahrenen Mitarbeitern und Auszubildenden ins Gespräch kommen.

An drei unterschiedlichen Stationen können die Jugendlichen dabei spannende Experimente durchführen.

Speziell für Schüler aus Melle und Umgebung verlost die Melos GmbH eine eintägige Klassenfahrt zur IdeenExpo nach Hannover. Schüler und Schulklassen werden über Facebook aufgerufen, ein cooles neues Motiv mit einem typischen Bezug zu Melle zu entwickeln.