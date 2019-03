Melle. Die Diskussion um die künftige Nutzung von Haus Rabingen ist – auch gerade angesichts des diesjährigen Stadtjubiläums mit seinem Motto „850 Jahre Melle – gestern, heute, morgen – ein Grund, die Bedeutung von Haus Rabingen hervorzuheben.

Denn es handelt sich um einen Schlüsselbau für das Verständnis kulturräumlicher Verflechtungen im Grönegau und im Osnabrücker Land.

Ursprünglich zehn Burgmannshöfe

Die Funktion von Haus Rabingen ist nur im Zusammenhang mit der Stiftsburg Grönenberg zu erklären.Sie wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts vom Osnabrücker Bischof Engelbert I. von Isenburg in der Elseniederung als Motte errichtet und diente nicht nur dem Schutz der Stadt Melle, sondern insbesondere der Sicherung der zwischen den Grafen von Ravensberg und dem Hochstift Osnabrück strittigen Grenze. Dieser Stiftsburg waren im Grönegau ursprünglich zehn Burgmannshöfe zugeordnet. Nach einem Bündnisvertrag aus dem Jahr 1343 mussten die Burgmänner sog. Gewappnete zum Schutz und zur Verteidigung stellen.

Viele Besitzerwechsel

Einer dieser Burgmannshöfe war Haus Rabingen, auch als Wohnung vor Grönenberg bezeichnet. 1350 erhielt Rabodo von Buer dieses Haus vor Grönenberg vom Landesherrn als Lehen. Nach vielen Besitzerwechseln verkaufte der damalige Eigentümer, der Meller Richter Johann Wilhelm Friedrich Meyer, im Jahr 1825 das Gebäude auf Abbruch.Wenig später entstand an der Stelle des alten Rabinger Burghauses ein Neubau. In einer Monographie über den Kreis Melle aus dem Jahr 1908 wird dieses Gebäude als „bis auf den heutigen Tag gut erhalten“ bezeichnet. Zu dieser Zeit befand sich das früher landtagsfähige Gut Rabingen noch in der Bauerschaft Drantum; denn erst im Rahmen einer Gebietsneuordnung im Mittelpunkt des Grönegaus wurde ein Teil von Drantum mit Haus Rabingen 1929 nach Melle umgemeindet. Seinerzeit vereinbarte der damalige Besitzer von Gut Rabingen ein Vorverkaufsrecht der Stadt Melle an seinen Ländereien.

Kulturgeschichtlich von Bedeutung

Dass Haus Rabingen sowohl architektur- als auch kulturgeschichtlich von Bedeutung ist, zeigt sich u. a. daran, dass es in dem Handbuch der Deutschen Kulturdenkmäler, dem renommierten Dehio, eine gesonderte Würdigung erfährt. In dem Band für Bremen/Niedersachsen wird Haus Rabingen als letzter erhaltener eingeschossiger Burgmannshof mit zweigeschossigem Mittelrisalit aus dem Jahr 1825 beschrieben. Die Erläuterung umfasst einen weiteren Hinweis auf eine Bildfolge im sog. Inneren Saal auf Tapeten aus der Manufaktur Zuber. Dieser Betrieb befindet sich in Rixheim (Stadt Mühlhausen) im Elsass und gilt bis heute als renommierte Produktionsstätte von Tapeten. Seit ihrer Gründung um 1790 hatte sie renommierte Auftraggeber. Eine im Hause Zuber 1834 entworfene Tapete befindet sích heute im Weißen Haus in Washington; darin ließ Jacqueline Kennedy 1961 damit den Diplomatic Reception Room schmücken.

Tapeten aus Frankrreich

Wenn sich der Hausherr von Gut Rabingen für den 1825 entstandenen Neubau teure Tapeten aus Frankreich leistete, dann war das Ausdruck einer Inszenierung des eigenen sozialen Status. Handbedruckte Tapeten waren alles andere als ein kostengünstiger Ersatz für zuvor hochgeschätzte Seidenbespannungen von Wänden. Sie wurden inzwischen vielmehr als kostbares und eigenständiges Kunstwerk der Gestaltung von Innenräumen wertgeschätzt.

So ging am Beispiel von Haus Rabingen Innovation die Verbindung mit grenzüberschreitender Ästhetisierung ein. Der Geschmack der großen weiten Welt hielt Einzug in der Provinz.