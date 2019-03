Melle Nach dem jüngsten Derbyerfolg über die HSG Osnabrück ist Handball-Landesligist Eicken seit neun Spielen ungeschlagen und will die Serie am Wochenende gegen Hoykenkamp ausbauen. Derweil fiebern Eicken II und die HSG Grönegau-Melle in der Landesklasse ihrem Derby entgegen.

Die zweitplatzierten Eickener machen derzeit vieles richtig und wollen diesen Trend auch am Sonntag (16 Uhr) beim Tabellenvorletzten TS Hoykenkamp bestätigen. „Wir wollen das Gute weiter fortführen, unsere restlichen Spiele möglichst gewinnen und am Saisonende gucken, was passiert“, beschreibt ESV-Trainer Maik Rapczinski die weitere Vorgehensweise. Wie es derzeit aussieht, würde der zweite Tabellenplatz nicht zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigen. Bliebe also der Blick an die Spitze.

Doch Tabellenführer Aurich scheint sieben Spieltage vor Schluss mit fünf Punkten Vorsprung enteilt. „Aurich hat alle Trümpfe in der Hand und ist klarer Meisterschaftsfavorit“, betont Rapczinski. Allerdings spielen die drei Führenden – Dinklage ist mit einem Zähler und einem Spiel Rückstand auf Eicken Dritter – alle noch gegeneinander. „Da wird es bei der Punkteverteilung schon noch Änderungen geben“, ist der Coach sicher. Nichts ist unmöglich. Zunächst gilt es aber, gegen Hoykenkamp die Pflichtaufgabe zu erledigen.

Eicken wird am Sonntag mit einem Bus zum Auswärtsspiel reisen. Es sind noch einige Plätze frei und Mitreisende willkommen. Abfahrt ist um 12.30 Uhr.

Keine weite Anfahrt hat die sechstplatzierte HSG Grönegau-Melle zum Landesklassenderby am Samstag um 17 Uhr (Einlass ab 16.15 Uhr) beim Tabellenachten Eicken II. Nach dem deutlichem Sieg im Hinspiel erwartet Tiger-Coach Mike Bordihn für das Rückspiel ein deutlich engeres Match. „Im Hinspiel lief bei uns alles perfekt und die Eickener taten sich schwer in unserer Halle beim Spiel ohne Harz.“ Nichtsdestotrotz wollen die Tiger auch in Eicken an ihre vielen guten Leistungen der laufenden Saison anknüpfen. Verzichten muss man dabei auf Urlauber Jan Möllers.

Eickens Landesligareserve möchte sich für die Hinspielpleite revanchieren und daheim ohne Niederlage bleiben. „Wir hoffen auf viele Zuschauer und ein hartes, aber faires Derby mit Spannung für alle“, sagt ESV-Trainer Andreas Arens. Die ESV-Verantwortlichen bitten die Fans, möglichst ohne Auto anzureisen. Falls sich die motorisierte Anfahrt nicht verhindern lasse, wird darum gebeten, nicht die Bürgersteige und Einfahrten der Anwohner rund um die ESV-Halle zuzuparken.