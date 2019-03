Melle. Im Feuerwehrhaus Tittingdorf berichtete der Ortsbrandmeister Thomas Buermann im Rahmen der Jahreshauptversammlung den Mitgliedern der Ortsfeuerwehr und den zahlreichen Gästen über das Einsatz- und Übungsgeschehen und den sonstigen Aktivitäten im Jahr 2018 rund um die Feuerwehr.

Der Bueraner Orstbürgermeister Dieter Finke-Gröne richtete in der Versammlung die herzlichsten Grüße des gesamten Ortsrates aus und dankte im Namen der Buerander Bevölkerung für die geleistete Arbeit zur Abwehr von Not und Gefahr.

24 Kameradinnen und Kameraden sind zum Ende des Berichtsjahres aktive Mitglieder der Ortsfeuerwehr Tittingdorf, 8 Kameraden gehören der Alters- und Ehrenabteilung an. Eine breite Unterstützung erfährt die Ortsfeuerwehr durch 29 fördernde Mitglieder, die ebenfalls in der Versammlung zahlreich vertreten waren und sich über die Geschehnisse rund um das Tittingdorfer Feuerwehrwesen informierten.

Im Einsatzgeschehen waren insgesamt 16 Brand- und Hilfeleistungseinsätze abzuarbeiten, laut dem Ortsbrandmeister eine höhere Anzahl als im Vorjahr, aber nicht ungewöhnlich. Gleich zu Jahresbeginn hat das Sturmtief Friederike auch vor Tittingdorf nicht haltgemacht und hier zu mehreren Einsätzen geführt.

Unter anderem waren auch ein Dachstuhl- sowie ein Fassadenbrand zu bekämpfen. Hier, wie auch im nachbarschaftlichen Löscheinsatz am Landjugendkotten in Bennien waren glücklicherweise keine Personenschäden zu verzeichnen.

Im Bereich der Hilfeleistungen waren die Einsatzkräfte bei Verkehrsunfällen sowie bei verschiedenen Veranstaltungen zu Sicherungszwecken eingesetzt. Als besonders umfangreich stellte sich hier ein Bahnunfall mit Personenschaden dar.

Der Ortsbrandmeister berichtete weiter, dass das Mannschaftstransportfahrzeug zu Beginn des Jahres 2018 zu einem Feuerwehrfahrzeug ausgebaut und in den Dienst gestellt wurde. In den nachfolgenden Einsätzen und Übungsdiensten wie auch in der Jugendfeuerwehrarbeit hat sich dieses Fahrzeug seither bestens bewährt.

Die Ortsfeuerwehr Tittingdorf hat im August 2018 erstmals den Verbandstag der Freiwilligen Feuerwehr Melle mit über 200 Gästen aus Politik, Verwaltung und Feuerwehr übernommen und ausgerichtet. Auch die Einsatzalarmierung einiger anwesender Wehren während der Veranstaltung tat dabei der guten Stimmung keinen Abbruch.