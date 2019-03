Zwei neue Baugebiete: Glücksfall für Buer

Melle. Positive Entwicklung für den Stadtteil Buer: Hier entstehen gleich zwei neue Baugebiete.

Zwei neue Baugebiete mit rund 80 Bauplätzen für Familien: Der Stadtteil Buer darf sich auf eine erfreuliche Entwicklung freuen.

In Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, Bauland zu generieren, ist es gelungen, gleich an zwei zentralen Standorten attraktive Flächen zu erwerben, damit sich der Stadtteil erweitern kann.

Investoren, Planer und Stadt haben die Weichen gestellt, um das Vorhaben anzuschieben. Planerisch ist alles in trockenen Tüchern. Ein langes Planverfahren wird es nicht geben, so dass die Häuslebauer schon bald losgehen können.

Zu Recht spricht Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne von einem „Glücksfall für Buer“.