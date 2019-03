Radfahrer Franz Brune vor einer Jurte im fernen Osten: Eines von unzähligen Fotos, die der Wellingholzhausener am Freitag, 22. März, 19.30 Uhr im Fachwerk 1775 zeigt. Foto: Brune

Wellingholzhausen. Aufgrund großer Nachfrage zeigt Franz Brune noch einmal die Fotos von seiner Radreise zum Reich des Dschingis Khan. Im Fachwerk 1775 in Wellingholzhausen (Am Ring 40) berichtet der pensionierte Lehrer am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr davon, was er vorigen Sommer während der 9545 Kilometer langen Tour von Wellingholzhausen bis Ulan Bator in der Mongolei erlebt hat.