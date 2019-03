Wollen hoch hinaus: Buers U-16-Volleyballerinnen spielen in der Kreisliga eine gute Rolle. Foto: Strakeljahn

Buer. Buers Nachwuchsvolleyballerinnen starten in dieser Saison in der Altersklasse U16 und zeigen als eines der jüngsten Teams in der Kreisliga herausragende Leistungen. Die SuS-Mädchen gewannen vier ihrer letzten fünf Spiele.