Melle. André Hoffmann ist begeisterter Kampfsportler. Und er ist geistig und körperlich beeinträchtigt. Beim Meller Verein Budokai trainiert der 32-Jährige Selbstverteidigung – er ist der einzige Teilnehmer im Rollstuhl.

„Klack, klack“, schallt es an einem Dienstagabend durch den Kursraum bei Budokai. Stöcke schlagen in einer einstudierten Abfolge aufeinander. André Hoffmann nimmt seit einem Jahr am Kurs „Modern Arnis“ teil. Dies ist eine philippinische Kampfkunst zur Selbstverteidigung und Entwaffnung. Der Rollstuhlfahrer übt gerade Entwaffnungstechniken mit Trainer Sebastian Niederwestberg. Schlagkonstellationen mit Stock und auch waffenlose Techniken werden erlernt, Reaktionsvermögen, Koordination und Schnelligkeit geschult.

Vor einigen Wochen hat Budokai überdies einen Lehrgang beim überregional bekannten Lehrer André Dawson aus Paderborn (5. Dan Modern Arnis) angeboten. Die abschließende Prüfung hat der Gehandicapte bestanden, „trotz meiner Prüfungsangst“, wie er berichtet.

Hoffmann wohnt in Belm, arbeitet in der Werkstatt der Heilpädagogischen Hilfe (HHO) in Schledehausen und treibt seit Jahren Sport. Er habe schon Rollstuhl-Basketball, -Rugby und auch -Bogenschießen betrieben. Er ist zudem Judoka und wollte seine Kampfsport-Erfahrungen weiter ausbauen. Seine Anfrage bei einem Georgsmarienhütter Verein vor einem Jahr wurde negativ beschieden, der Verein war nicht auf Rollstuhlfahrer eingerichtet.

Der Verein Budokai in Melle nahm Hoffmann auf. „Bei Budokai ist für mich alles gut zu erreichen. Ich kannte den Verein schon länger. Da herrscht ein ganz normaler Umgangston. Das ist für mich Inklusion“, sagt der 32-Jährige über die zwischenmenschlichen und räumlichen Aspekte. Hoffmann wird regelmäßig von seinem Vater oder einem Fahrdienst ins Budokai-Zentrum gebracht. Im Mai wird er sogar ein Praktikum in dem Meller Verein antreten.

Einziger Rollstuhlfahrer bei Budokai

Hoffmann ist der einzige Rollstuhlfahrer, der bei Budokai trainiert. Die Vereinsräume seien zwar barrierefrei und ebenerdig erreichbar, aber ein Kursteilnehmer mit Rollstuhl werde wohl doch eher die Ausnahme bleiben, meint Ralf Kruckemeyer, Inhaber der Kampfsportschule. Denn für ein Rollstuhltraining seien die Räume und Gänge eigentlich nicht ausgelegt. André Hoffmann kommt zurecht, weil er sich auf kurzen Strecken auch mal ohne Rollstuhl bewegen kann.

Grundsätzlich sei die Kampfkunst geeignet für Menschen mit Behinderung, weil sie sich an die jeweiligen Verhältnisse anpasse. Das unterscheide sie auch von anderen Sportarten. Ein behinderter Sportler könne sein Handicap anderweitig ausgleichen, meint Kruckemeyer. „Das ist das Gute beim Kampfsport: André trainiert wie jeder andere. Es wird nicht großartig auf Beeinträchtigungen geschaut.“

André Hoffmann baut auf die Kampfkunst, um sich im Alltag sicherer zu fühlen. „Ich lerne sie, um nicht kämpfen zu müssen“, sagt er lachend. Und der Sport mache ihm Spaß. „Das Leben im Rollstuhl ist nicht einfach. Der Kampfsport ist wie ein Panzer für mich“, äußert der 32-Jährige.