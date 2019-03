Begeistertes Mitmach-Publikum: Die Grundschüler aus dem Beutlingsdorf. Foto: Christina Wiesmann

Wellingholzhausen . Aus der Kiepe in die Schule: In der Grundschule in Wellingholzhausen war am Mittwoch Uwe Spillmann zu Besuch. Mitgebracht hatte der Puppenspieler der als „Kiepenkasper“ weltweit unterwegs ist den pfiffigen Kasper und seine Freunde und dazu ein paar ganz famose Geschichten.