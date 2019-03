Melle. Von einem Glücksfall für Buer spricht Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne: Mitten im Ortskern entsteht schon bald ein neues Baugebiet. Die Weichen haben die Investoren, Planer und das städtische Planungsamt jetzt gestellt.

Auf einer insgesamt rund 10 000 qm großen Fläche zwischen Kampingring und der Straße "Auf der Lauge" wollen die Kreissparkasse Melle und der private Investor Mehmet Yaruz weiteren Wohnraum schaffen, um der steigenden Nachfrage Rechnung zu tragen. Demnach plant die Kreissparkasse den Bau von 14 Reihenhäusern und Mehmet Yaruz den Bau von zwei Achtfamilienhäusern, zwei Vierfamilienhäusern und eines Sechsfamilienhauses.

Auf der Immobilienmesse, die am 23. und 24. März im Forum veranstaltet wird, wollen die beiden Investoren ihre Planungen den Kunden vorstellen: "Es gibt bereits eine Reihe von Interessenten", berichtet Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne in einem Gespräch mit dem Meller Kreisblatt.

Eine top Lage

Nach seinen Worten könnte die Lage für die Häulsebauer nicht besser sein: Ruhig gelegen, leichte Südhanglage und an zentraler Stelle mit Blick auf die Martinikirche: "Eine top Lage, zentraler geht es nicht", schwärmt der Ortsbürgermeister, nachdem das finale Planungsgespräch am Dienstag dieser Woche "grünes Licht" für das Vorhaben gegeben hatte. Den Ortsrat hat Finke-Gröne in seiner Sitzung am Mittwoch im nicht öffentlichen Teil über das Projekt informiert.

Dort wurden die Pläne positiv aufgenommen. Dass sich der Stadtteil städtebaulich weiter entwickeln wird, stieß allgemein auf Wohlwollen.

Erschließung war nicht möglich

Im Zuge der weiteren Planung müssen zwei Bebauungspläne überplant werden. Einer von ihnen wurde bereits 1968 aufgestellt, der zweite im Jahr 1972. Beide Pläne lagen jahrzehntelang auf Eis, weil es keine Erschließungsmöglichkeiten für eine Bebauung gab. Eine Erreichbarkeit des Gebietes ist nunmehr aus Richtung Norden möglich, nachdem Dieter Wente als Eigentümer der entsprechenden Fläche einem Verkauf zugestimmt hatte. Darüber ist der Ortsbürgermeister hoch erfreut, denn damit ist die Voraussetzung für eine Erschießung der von Kreissparkasse und Yaruz erworbenen Flächen gesichert.

Kein langes Planverfahren

Beide Investoren haben inzwischen eine gemeinsame Planung bei der Stadt vorgelegt. Ein neues zeitintensives B-Planverfahren ist nach Aussage des Ortsbürgermeisters nicht erforderlich. Die bestehenden Pläne müssen lediglich verändert werden, so dass eine zeitnahe Bebauung möglich ist.

40 Bauplätze "An der blanken Mühle"

Daneben laufen auch die Planungen für das neue große Baugebiet "An der blanken Mühle". Dort werden rund 40 Bauplätze enstehen. Mit dem Beginn der Erschließung ist im Sommer zu rechnen. Die Vermarktung übernimmt die Wohnungsbau Grönegau. Es gibt also deutliches Erweiterungspotenzial in Buer: "Angesichts der stadtweiten Baulandknappheit ein Glücksfall für den Stadtteil Buer", betont Dieter Finke-Gröne.