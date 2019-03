Erzähler Jasper Paulus zieht im Hörspielkonzert "Das Haus Usher" die Zuhörer in seinen Bann. Foto: Udo Reinhardt

Bad Oeynhausen. Das Setting könnte finsterer nicht sein: Von einem tiefen Riss durchzogen liegt das Haus Usher an einem finsteren See. Die Geschehnisse an diesem denkwürdigen Ort erzählt das Midnight Story Orchestra am Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr im Theater im Park mit dem Hörspielkonzert „Das Haus Usher“, das auf Texten von Edgar Allan Poe und Ray Bradbury basiert.