Halle. Abba-Fans kommen am Freitag, 15. März, in "Abbamania The Show" im Gerry Weber Stadion in Halle auf ihre Kosten. Mit neuer Besetzung gehen die Sänger des Tribute-Show-Ensemble mit der "Gold Tour 2019" an den Start.

Erst vor kurzem verabschiedeten sich die ehemaligen Hauptdarstellerinnen Katja Nord und Camilla Dahlin aus dem Scheinwerferlicht der großen Bühne bei „Abbamania The Show“ und nehmen seitdem, als musikalische Leitung der Produktion, die Fäden hinter den Kulissen in die Hand. In einem Casting wurden als Nachfolgerinnen Maria Höglund als „Anni-Frid“ und Cecilia Blomberg als „Agnetha“ ausgewählt, die bei der „Gold Tour 2019“ zum ersten Mal im Vordergrund agieren sollten. Aber aufgrund von Cecilia Blombergs Schwangerschaft war schnell klar, dass ein Ersatz für die anstehenden Termine gefunden werden muss.

So wurde Ulrika Maria Gustafson gecastet, die schon seit 2007 mit der Band Waterloo und „Abbamania The Show“ zusammenarbeitet. Die Personal Trainerin mit Leidenschaft zu Musik, Tanz und Gesang wohnt in Stockholm und ist seit 1996 in diversen Produktionen als Sängerin oder Tänzerin zu sehen. Auch war sie Mitglied der „Sisters of Sweden“, eine Popgruppe, die man als die schwedischen Spice Girls beschreiben könnte. Auf der gemeinsamen Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz präsentiert sich „AbbamaniaThe Show“ am 15. März, ab 19.30 Uhr, auf der Konzertbühne im Gerry Weber Stadion in Halle Westfalen.

Stimmen ähneln verblüffend den Originalen

Abba hat innerhalb von einem Jahrzehnt Musikgeschichte geschrieben. Mega-Hits wie „Waterloo“, „Mamma Mia“ und „Dancing Queen“ verbinden ganze Generationen. Mit Glitzer, Plateauschuhen und zeitlosen, unvergesslichen Melodien wurde das Quartett zu Pop-Legenden. Mit über 380 Millionen verkauften Platten wurde Abba eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Das Showformat Abbamania bietet eine begeisternde und detailverliebte Live-Show mit den größten Songs der schwedischen Pop-Legenden. Da die Stimmen der Sängerinnen verblüffend ähnlich zu den Originalen klingen, lebt das ganz besondere ABBA-Feeling erst so richtig auf – vor allem wenn Originalmusiker und Saxophonist Ulf Andersson als Special Guest der Tour den Hit „I do I do I do I do“ performt. Mit über 30 Musikern, der zehnköpfigen Band Waterloo und dem renommierten London Symphonic Rock Orchestra ist die Tribute-Show die größte Produktion, die auf weltweite Tournee geht und mehr als über eine Million Besucher zählt.