Melle. Ein letztes Mal sind Skater, BMX- und Scooter-Fahrer aufgerufen, ihre Ideen und Vorstellungen zum neuen Skatepark einzubringen. Am Freitag, 22. März, ab 17 Uhr, geht es im Jugend- und Kulturzentrum „Altes Stahlwerk“ (Bruchstraße 9) an die finale Planung.

Geleitet wird der zweite Workshop wieder von Ingo Naschold vom Büro DSGN Concepts. Der hatte Ende November 2018 im Jugendzentrum mehr als 30 Zuhörern einen ersten Entwurf vorgestellt und viele Anregungen mit nach Münster genommen. „Ihr seid ja richtig on fire“, lobte Naschold die Jugendlichen für ihre lebhafte Beteiligung seinerzeit. Die nach ihren Ideen geänderte Planung wurde dann Ende Februar dem Ausschuss für Bildung und Sport vorgestellt.



Dabei hatte Naschold den Kommunalpolitikern und zahlreichen jungen Zuhörern drei Varianten präsentiert. Die erste würde 120 000 Euro kosten, die zweite 150 000. Und Nummer drei schlüge gar mit 350 000 Euro zu Buche.

Bislang sind 120 000 Euro im Haushalt der Stadt vorgesehen. Zwar fand insbesondere die teuerste Variante viel Zuspruch im Ausschuss, die wäre jedoch nur mit erheblichen Sponsorenleistungen finanzierbar.

So oder so, die Meinung der Skate-Kids und der Zweiradfahrer ist noch mal gefragt; Wie soll der Skatepark am Grönegaubad zukünftig aussehen? Wer sich am Workshop beteiligen möchte, wird gebeten, sich bei Stadtjugendpflegerin Tanja Werges im Amt für Familie, Bildung und Sport anzumelden. Das ist telefonisch unter 05422/965-417 zu erreichen und per E-Mail: t.werges@stadt-melle.de. hen