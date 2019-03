Melle. Die Astronautin Insa Thiele-Eich hat vor der Semper-Gala auf einem Raketenmodell unterschrieben. Es wird auf dem Festwagen der Ratsschule beim Jubiläum „850 Jahre Melle“ zusehen sein.

„Mit der Ratsschule zu den Sternen!“ ist das Motto des schuleigenen Beitrags beim futuristischen Umzug am 30. Juni. Insa Thiele-Eich schrieb den Spruch in lateinischer Version auf die Rakete: „Ad Astra.“ Für den Fototermin hatte sie ihren Overall, den sie beim Astronautentraining trägt, mit nach Melle gebracht.



Als Kind Raketen gebaut

„Als Kind habe ich Raketen gebaut, um sie mit Wasser und Luft zu füllen “, berichtete die Forscherin, deren Vater auch Astronaut ist und bereits im Jahr 2000 mit dem Space Shuttle „Endeavour“ im Weltraum unterwegs war.

„Wir haben dann Wettbewerbe gemacht, wie hoch sie fliegt“, lachte Thiele-Eich, „vorher mussten wir den Wind berechnen und einen guten Startplatz auswählen“. Oft sei die Rakete im Wald gelandet. „Meist war es ein sehr kurzer Start und ein sehr langes Suchen.“ Später, als sie mit den Eltern in Texas wohnte, sei es „wegen des platten Landes“ einfacher gewesen.

Die Meller Rakete gestaltete Kunstlehrerin Janina Dierker mit einigen Jugendlichen nach Schulschluss. „Wir haben uns beeilt, damit sie zum Besuch von Insa Thiele-Eich vorzeigbar ist“, sagte Dierker. „Für die Gelegenheit eine echte Astronautin zu treffen, sind wir sehr dankbar.“ Die Arbeitsgruppe baut noch zwei weitere Triebwerke an und ergänzt das Design um das Logo des Förderkreises und einige farbenfrohe Elemente.





Das Motto „Mit der Ratsschule zu den Sternen!“ bezieht sich auf das umfangreiche Fahrtenkonzept der Ratsschule mit vielen Studien-, Projekt- und Austauschfahrten. „Manche reden schon vom ‚Reisebüro Ratsschule’. Urlaub ist das aber nicht“, erklärte der stellvertretende Schulleiter Carsten Huge, „die Ziele verstehen wir als außerschulische Lernstandorte“.

Für die Schülerbesatzung des Festwagens hatte Janina Dierker während der Projektwoche im Februar mit ihrer Lerngruppe etliche Kostüme im Science-Fiction-Stil genäht. Einige davon trugen die Schüler nun beim Treffen mit Insa Thiele-Teich.

Ebenso halten sie symbolisch iPads mit dem Logo „850 Jahre Melle“ in der Hand. Die Schule hat als eine der ersten der Region jetzt Tablet-Klassen eingeführt. Auf der Feiermeile präsentiert sie sich vor dem Rathaus als „Schule der Zukunft“ mit Beispielen zum iPad-Unterricht verschiedener Fachbereiche zum Mitmachen.