Passend zum Frühlingsbeginn findet am 23. März eine Führung rund um den Kellenberg statt. Foto: Manfred Kloweit-Herrmann

Meersdorf. Diese Exkursion beginnt nur wenige Kilometer von den Saurierspuren in Barkhausen entfernt und führt durch wunderbare Waldgebiete: Als Bestandteil der „Meller Naturführungen“ bietet Dr. Manfred Kloweit-Hermann am Samstag, 23. März, passend zum Frühlingserwachen eine Tour unter dem Leitgedanken „Jahreszeitenwechsel im Kellenberg“ an.