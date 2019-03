Melle. Das Starcke-Carree soll sich zur 850-Jahrfeier von Melle in ein Spiele-Carree verwandeln. Für die Gestaltung eines Melle-Memory sucht die Stadtbibliothek noch pfiffige Ideen. Wer möchte mitmachen?

„850 Jahre Melle: Gestern – Heute – Morgen“ : Unter diesem Motte steht das große Stadtjubiläum vom 28. bis 30. Juni. Mit dabei ist auch die Stadtbibliothek, die sich an den drei Tagen dem Themas Spielen in vergangenen Tagen, in der Gegenwart und in der Zukunft widmen möchte. Dazu soll sich das Starcke-Carree in ein „Spiele-Carree“ umwandeln. Außerdem soll während des gesamten Wochenendes ein großes Memory angeboten werden, in dem jeweils drei Meller Motive aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und in einer künstlerisch umgestalteten Version gefunden werden müssen.





„Motive aus der Vergangenheit und Gegenwart liegen schon vor. Bei der künstlerischen Gestaltung der Motive für die Zukunft hoffen wir jetzt auf die Unterstützung von Künstlern und Kunstschaffenden“, sagt Bibliotheksleiterin Ulrike Koop und fragt: „Wer kann sich vorstellen, ein Meller Motiv, beispielsweise die Ansicht vom Meller Bahnhof, dem ehemaligen Solebad oder der Ottoshöhe künstlerisch zu bearbeiten und uns für das Memory zur Verfügung zu stellen?" In der Bearbeitung werden bewusst keine Vorgaben gemacht. Vielmehr soll durch die Einbeziehung möglichst vieler Künstler die Vielfalt des Kunstlebens in Melle aufgezeigt werden.





Folgende Motive historischer und aktueller Aufnahme liegen bereits vor: Alte Posthalterei, Solebad, Freibad, Hallenbad, Bahnhof, Bahnhofstraße, Blick auf Melle, Buchhandlung Selige, Diedrichsburg, Ebermaiers Apotheke, Elsebrücke, Grönenbergpark, Gymnasium, Kurgarten, Kleft, Krankenhaus, Kurmittelhaus, Landesturnschule, Märchenwald, Markt, Mühlenstraße, Ottoshöhe, Rathaus und der Weg zum Weberhaus.





„Von diesen Motiven können nach Absprache mit uns eines ausgewählt und bearbeitet werden“, betont Ulrike Koop. Interessenten werden gebeten, sich bis Freitag, 15. März, in der Stadtbibliothek an der Weststraße, Telefon 05422 959474, zu melden.