Melle. Zum Start ins Frühjahr 2019 gibt es in Melle nach der Premiere im vergangenen Jahr wieder den „Meller Riesenspass“ beim Frühlingserwachen am 23. und 24. März 2019. Das Programm des Stadtfestes beinhaltet unter anderem Spielstationen für Kinder, Aktionen im Zirkuszelt und einen verkaufsoffenen Sonntag.

Zum Frühlingserwachen 2019 bauen die Werbegemeinschaft Melle City und der Stadtmarketingverein zum zweiten Mal auf ein "sagenhaftes" Konzept: „Meller Riesenspass“ nennen sie das Stadtfest, das am 23. und 24. März 2019 vor allem Familien anziehen dürfte. Der Name des Festes geht auf eine Sage zurück.

Warum „Meller Riesenspass“? Die Veranstalter haben eine Sage als Vorbild genommen. Ein Riemsloher Riese hat eines nachts auf dem Weg zu einem befreundeten Ravensberger Riesen versehentlich viele Blumen im Grönegau zertrampelt. Weil er mit seinen großen Händen selbst zu unbeholfen ist, bittet er die Kinder, neue Blumen zu pflanzen, damit diese im Frühling blühen können. Eine Geschichte, die sich wie ein roter Faden durch das Stadtfest ziehen wird.



Spielstationen: An sechs Stationen in der Innenstadt von der Polizei bis zum Forum können Kinder Riesenstempel sammeln. Wer mindestens drei Stempel beisammen hat, kann sich daran beteiligen, Riesenbeete zu bepflanzen. Dazu mehr im nächsten Absatz, hier erst einmal die Spielstationen, die zum Beispiel mit einer Bimmelbahn angefahren werden können:

Riesentrampolin: Nahe der Polizei an der Plettenberger Straße können Sprünge bis in eine Höhe von sechs Metern gelingen.

Riesen-Speed-Rollerbahn: An der Ecke Plettenberger Straße/Haus Walle können Kinder blitzschnell den Riesen entkommen.

Riesen-Autoland: An der Kreuzung Plettenberger Straße/Markt/Grönenberger Straße geht es mit Elektroautos rund.



Riesen-Hochseilgarten: In der Mühlenstraße nahe Neuer Graben geht es nach oben.

Tigerenten-Rodeo: Wer hält sich am Standort Parkplatz Forum am längsten auf dem Rücken der Tigerente?

Riesen-Parcours: Nahe Forum können Kinder im Polizei-Parcours ihren "Führerschein" machen. Auch eine Hüpfburg soll hier aufgebaut werden.

Riesenbeete: Drei Spielstationen absolviert und damit drei Stempel eingesammelt? Dann sollte der Weg zum Rathaus führen, wo die Kinder Samentüten erhalten. Die Samen können sie sogleich am Rathaus in Riesenbeete einsähen, um damit die Spuren der sagenhaften Riesenwanderung zu beseitigen.

„Riesenspass“ im Zirkuszelt: Auf dem Rathausplatz laden Puppenspiele, Clownerie, Zauberei, Artistik und Musikshows am Stadtfestwochenende zum Verweilen ein. Zudem gibt es hier ein Streetfood-Angebot und Kinderschminken. Das Programm im Zirkuszelt:

Samstag, 23. März, 12.30 Uhr: Die Bremer Stadtmusikanten vom Sonswas-Theater.

Samstag, 23. März, 14 Uhr: Eine Show mit Köpfchen – Hironimus zeigt ein Comedy-Programm mit Zauberei, Jonglage, Hochrad- und Feuerartistik.

Samstag, 23. März, 15.30 Uhr: Käpt'n Knall und das Geheimnis der Schwarzen Socke – ein Piratenabenteuer vom Mathom-Theater.

Sonntag, 24. März, 13.30 Uhr: Das Burgfräulein Bö – Best of Ritter Rost; Konzert mit Patricia Prawit.

Sonntag, 24. März, 15 Uhr: Eine Show mit Köpfchen – Hironimus zeigt ein Comedy-Programm mit Zauberei, Jonglage, Hochrad- und Feuerartistik.

Sonntag, 24. März, 16.30 Uhr: Das Burgfräulein Bö – Best of Ritter Rost; Konzert mit Patricia Prawit.

Einkaufen: Die Geschäfte in der Meller Innenstadt werden am Samstag, 23. März 2019, bis 18 Uhr geöffnet haben. Es folgt am 24. März 2019 ein verkaufsoffener Sonntag, an dem die Läden von 13 bis 18 Uhr öffnen werden.

Immobilienmessen: Die Kreissparkasse lädt am 23. März (Samstag) von 14 bis 18 Uhr sowie am 24. März (Sonntag) von 11 bis 18 Uhr zur Veranstaltung „Wohnen und Leben“ ins Forum Melle. Knabe-Immobilien berät an diesem Wochenende in der Mühlenstraße in einer „Immo-Lounge“.