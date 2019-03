Melle. Nur ein Klick, und schon öffnet sich auf der Homepage der Stadt ein neues interessantes Portal: Die Ehrenamtsbörse der Stadt ist online gestartet.

„Ich freue mich sehr, dass mit der Internetpräsenz jetzt auch das ,dritte Standbein‘ die Zielgerade erreicht hat, erklärt Freiwilligenkoordinatorin Katja Rauer, die seit September das städtische Ehrenamtsbüro leitet. Sie bietet seither in allen Fragen rund um das Ehrenamt Sprechstunden und Beratungen an, vermittelt Freiwillige, und darüber hinaus ist ab sofort das Online-Portal geöffnet.

Unter der Adresse www.melle.info/portal/seiten/ehrenamtsbuero können sich interessierte Bürger über konkrete Engagementsangebote der Meller Vereine, Verbände und Gruppen informieren. Die ersten Angebote sind bereits eingestellt. So werden auf dem Portal zum Beispiel ehrenamtliche Helfer für die Ferienspiele gesucht oder Menschen, die sich für eine Mitarbeit im Sozialverband interessieren. Eine weitere Gruppe sucht Unterstützung für ein Mitbringefrühstück; gesucht wird ferner eine "Paten Oma" für eine Betreuung in einem Meller Stadtteil.

Die Ehrenamtsbörse ermöglicht auf diese Weise den Meller Vereinen und Initiativen, ihren Unterstützungsbedarf an einer neutralen und zentralen Stelle zu veröffentlichen. Alle Bürger können sich schnell und unverbindlich informieren, wo sie sich einbringen könnten, frei nach dem Motto: „Wie bekomme ich heraus, wo ich mich engagieren kann?“

„Da die Angebote auch auf der sogenannten ,Anpacker-App‘ erscheinen, werden wir auch junge Menschen zukünftig leichter erreichen“, betont Katja Rauer.

Die Ehrenamtsbörse rundet das Angebot des Ehrenamtsbüros ab. So wird die individuelle Beratung bei den Sprechstunden bereits gut angenommen, resümiert Katja Rauer. Dort stehen die Interessen der Freiwilligen im Mittelpunkt, wobei die Beratung und die Vermittlung aller aktiven Vereine und Institutionen mit einbezogen sind: „Und das sind immerhin mehr als 400 Organisationen“, berichtet Katja Rauer.

Gerade weil es so viele Menschen gibt, die freiwillig und unentgeltlich etwas für andere tun möchten, ist sich die Freiwilligenkoordinatorin sicher, dass es weiteres Potenzial gibt: „Leute, die sehr gerne einen Teil ihrer Zeit mit sinnvollem freiwilligen Engagement verbringen wollen, aber die noch nicht wissen, was sie tun könnten. Auf der anderen Seite gibt es Menschen mit neuen Ideen, die aber noch ein paar Mitstreiter bräuchten, jedoch nicht wissen, wo sie sie finden. Beide Seiten lassen sich mit der Ehrenamtsbörse zusammenbringen“, unterstreicht Katja Rauer.

Vereine, die ihre Angebote in der Ehrenamtsbörse veröffentlichen möchten, melden am besten per E-Mail an Katja Rauer unter k.rauer@stadt-melle.de. Weitere Auskünfte unter 05422 965-266. Sprechstunden sind dienstags von 14 bis 16 Uhr und mittwochs von 8 bis 12.30 Uhr sowie nach Vereinbarung.