Melle. Polstergarnituren, Küchen, Betten und noch mehr: In Melle-Mitte hat vor Kurzem mit W&S Möbel ein neues Möbelgeschäft eröffnet.

Die Buchstaben von W&S leiten sich von den Nachnamen der beiden Firmeninhaber ab: Alexander Wall und Waldemar Steckler. Nach mehreren Jahren, in denen sie als Angestellte in der Möbelbranche tätig waren, haben sich die beiden Ende des vergangenen Jahres selbstständig gemacht und im westfälischen Löhne W&S Möbel gegründet. Mit der Mitte Februar eröffneten Filiale in der Meller Mühlenstraße 48 zählt nun ein zweiter Laden zum Unternehmen.

Angebot und Service

Zum Angebot der aus Löhne und Extertal stammenden Firmengründer gehören beispielsweise Polstermöbel, Tische, Stühle, Schränke, Betten, Wasserbetten und Küchen. Einen Großteil der Ware beziehen sie von Herstellern aus Deutschland. Polstermöbel und Küchen könnten sie auch nach individuellem Maß fertigen lassen, sagt Steckler. Neben dem Nehmen des Aufmaßes gehören Aufbau, Lieferung und Altmöbelentsorgung zum Service.

W&S Möbel hat montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Parkplätze gibt es nicht nur direkt an der Mühlenstraße, sondern auch hinter dem Haus.