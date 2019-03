Gesmold. Die Mitglieder der Blaskapelle Gesmold haben auf ihrer Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Kellersmann einen neuen Vereinsvorsitz gewählt.

Für das ereignisreiche Jahr 2018 zog der bisherige 1. Vorsitzende Guido Kleine-Kalmer auf der Jahreshauptversammlung eine positive Bilanz.

Jugendkapelle im Aufschwung

Thomas Niemann, der die musikalische Leitung im Jahr 2012 von seinem Vorgänger Clemens Oberwestberg übernommen hatte, hat den Dirigentenstab an Enrico Pohle weitergereicht. Daher dankte Kleine-Kalmer dem bisherigen Dirigenten Thomas Niemann für seine geleistete Arbeit. Unter seiner Leitung habe sich die Blaskapelle in den letzten Jahren weiterentwickelt, sodass die Winterkonzerte weiterhin als erfolgreichste wiederkehrende Musikveranstaltung im Grönegau gelten.

Zusätzlich habe Thomas die Jugendarbeit in den letzten Jahren ausgebaut und wird das Dirigat der Jugendkapelle weiterführen. Außerdem ist die Blaskapelle allen weiteren Ausbildern der jugendlichen Nachwuchsmusiker dankbar. „Die Jugendgruppe hat sich so gut entwickelt, dass sie am 18. Mai ihr drittes eigenes Konzert präsentieren wird“, so der Vorsitzende stolz.

„Unserem neuen Dirigenten Enrico Pohle ist es durch seinen überragenden Einsatz trotz der geringen Vorbereitungszeit von nur drei Monaten gelungen, ein abwechslungsreiches Programm für die Winterkonzerte im Jahr 2019 zu erarbeiten. Danke!“, so Kleine-Kalmer.

Konzentrierte Konzertvorbereitung

Die konzentrierte Konzertvorbereitung sowie den großartigen Einsatz aller Musiker und freiwilligen Helfer rund um das Winterkonzert lobte Enrico Pohle: „Nur durch Teamarbeit ist eine Veranstaltung dieser Größenordnung von Laienmusiker umzusetzen. Besonders die Arbeit des Musikausschusses hat mir bei den Vorbereitungen für das Winterkonzert geholfen. Ich freue mich bereits jetzt auf die Winterkonzerte im Jahr 2020“ Außerdem habe der musikalische Leiter viele Ideen, um die Blaskapelle weiterzuentwickeln und blicke optimistisch in die Zukunft.

Verschiedene Highlights des vergangenen Jahres ließen die Schriftführerinnen Maren Henke und Lisa Niederwestberg Revue passieren: „Ihre große musikalische Bandbreite präsentierte die Blaskapelle auf ihren etablierten Winterkonzerten, bei der Gestaltung von Oktober- und Dorffesten im Osnabrücker Land sowie bei der Begleitung des Sankt Martins, des Nikolauses in Gesmold oder des Gottesdienst im Autoscooter und anschließend auf einer Fahrt im Kettenkarussell auf der Gesmolder Kirmes“.

In ihrem Kassenbericht zogen die Kassiererinnen eine positive Bilanz und hoben die Bedeutung der Förderer hervor. „Die Einnahmen unserer Sponsoren und Gönner sind besonders wichtig; ohne sie wären größere Anschaffungen wie der Kauf neuer Instrumente kaum möglich, erklärten Julia Dohm und Madeleine Kambach.

Einige Jubilare wurden für ihre langjährige Treue zur Blaskapelle Gesmold geehrt. Guido Kleine-Kalmer blickte mit humorvollen Worten auf deren zurückliegenden Jahre in der Blaskapelle zurück und zeichnete unter dem Applaus der anwesenden Mitglieder Matthias Hartmann, Alina Stanke und Amelie Weßler für 10 Jahre sowie Claudia Bowenkamp und Thomas Diekmann für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Blaskapelle Gesmold aus. Außerdem erhielt Ulrich Brand für seine vorbildliche Anwesenheit bei Proben und Auftritten von 92% ein kleines Präsent.

10-jähriger Vereinsvorsitz

Sowohl der bisherige 1. Vorsitzende Guido Kleine-Kalmer als auch die 2. Vorsitzende Victoria Stanke traten auf eigenen Wunsch zurück. Daher richtete das Ehrenmitglied Johannes Rahe einige Dankesworte an Guido Kleine-Kalmer, der auf einen 10-jährigen Vereinsvorsitz zurückblickt. „Neben dem Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit der Blaskapelle ist es dir im Rahmen des 50-jährigen Vereinsjubiläums gelungen, eine überragende Jubiläumsveranstaltung zu organisieren, die vielen positiv im Gedächtnis geblieben ist“, so ein Ausschnitt aus Rahes Dankesrede.

In den Wahlen bestimmte die Mitgliederversammlung Ulrich Brand zum 1. Vorsitzenden. Vertreten wird er durch Maren Henke. Der weitere Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Schriftführerinnen sind Chiara Oberwestberg und Lisa Niederwestberg, Kassiererinnen Madeleine Kambach und Franziska Scharf. Die Funktion des Jugendkoordinators wird von Torben Bextermöller übernommen. Daneben gehören auch Sarah Sternberg und Henry Weßler als Beisitzer dem neuen Vorstand an.