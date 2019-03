Melle Das Spiel beim 33:27 (13:13) gegen die HSG Osnabrück war lange ausgeglichen und erst in den letzten 10 Minuten konnte sich die Spielvereinigung Eicken absetzen.

Zum Handballderby k standen die Vorzeichen klar zu Gunsten der Gastgeber aus dem Grönegau. Noch ungeschlagen im Jahr 2019, musste man gegen ein Team antreten, was nach einen guten Saisonauftakt in die untere Tabellenregion gerutscht war. Durch Verletzungen und andere Umstände hatten die Hasestädter nichts verlieren.

In der Anfangsphase gestaltet sich die Partie ausgeglichen und kein Team konnte sich absetzen.

In der 20. Spielminute schien es, dass die Eickener das Spiel in den Griff bekamen. Mit 10:8 ging der SVE in Führung, doch der Schein trügte. Osnabrück wurde immer bissiger in der Deckung und auf der Gegenseite konnte die Abwehr vor den beiden Torhütern Andreas Fischer und Simon Drosselmeier nicht den richtigen Zugriff finden. Bis zum Halbzeitpfiff konnten die Gäste wieder zum 13:13 ausgleichen.

Auch zu Beginn der 2. Halbzeit blieb das Spielgeschehen im gleichen Schema. Die Deckung der Spielvereinigung konnte die quirligen Rückraumspieler nicht stoppen und bis zur 44. Minute spielten sich die Osnabrücker einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus.

Michael Brack taut auf

Beim 22:24 in der 44. Spielminute machten sich die Verantwortlichen auf der Bank der Eickener auf eine knifflige Endphase gefasst. Doch jetzt fand die Deckung immer besser zu ihrem Verband und im Angriff löste sich bei Michael Brack der Knoten, der auf insgesamt acht Treffer kam. Von 22:24 zogen die Gastgeber auf 30:25 davon und hatten in der 57. Spielminute die Entscheidung vollzogen.

Die Eickener bewiesen einmal mehr, dass sie ein Spiel im Endspurt herum reißen können. Als Vorteil im Spiel der Grönegauer erweist sich mehr und mehr die verbesserte Bank: Unter anderen konnte Kilian Lülf am Kreis Albert Brack entlasten. Zudem kann Patrick Ernst auf der Rückraum-Mitte-Position dem Spiel einen Rhythmus geben, wie es sonst der „Leader“ Artur Brack aufziehen kann. pm

SV Eicken: Andreas Fischer, Simon Drosselmeier, Mario Hagemann (1), Nils Sundermann (4), Albert Brack (3), Patrick Ernst (2), Michael Brack (8), Christian Wetzstein (3), Jonas Visse (5), Artur Brack (7/6), Philipp Bolte, Kilian Lülf, Resul Azzatemür