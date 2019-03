Melle. Exklusiv für alle interessierten Leser des "Meller Kreisblatts" bietet das Team der Klinik für Gynäkologie/Geburtshilfe am Montag dem 18. März von 19 Uhr bis 21 Uhr Christlichen Klinikum Melle einen Informationsabend "Geburt" an. Vorherige Anmeldungen für diese besondere Veranstaltung sind nicht notwendig.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der laufenden Familienserie unserer Zeitung statt.

Chefarzt Holger Mutschall und sein Team werden am 18. März ab 19 Uhr zunächst im Veranstaltungsraum des Krankenhaus-Foyers eine theoretische Einführung in die unterschiedlichsten Fragestellungen rund um das Thema Geburt geben. "Wir sind ein Team", betonte Mutschall unter Hinweis auf die Beteiligung von gynäkologischen Ärzten und Hebammen. Möglicherweise stehen an diesem Abend auch zusätzlich ein Kinderarzt und ein Anästhesist zur Verfügung. Im Mittelpunkt der Info-Vorträge von Hebammen und Ärzten steht deren jeweilige konkrete Arbeit in der Klinik.

Danach gehen die Teilnehmer auf die Station 5B, also die Station für Gynäkologie und Geburtshilfe. Dort informieren Kinderkrankenschwestern, Krankenschwestern und Hebammen über den aktuellen Stand der Wochenbettpflege. Unter anderem geht es um den Körperkontakt zwischen Baby und Mutter beziehungsweise von Baby und Vater.

"Wir favorisieren die sanfte Geburtshilfe", erklärte der Chefarzt im Gespräch mit unserer Redaktion. Es gehe darum, Schwangere dort abzuholen, wo sie stünden und ihre Fähigkeiten für die Geburt zu stärken. Dazu gehörten die Entbindungswanne für eine Wasssergeburt ebenso wie homöopathische Behandlung mit abgestimmtem Vorgehen.

Angedacht ist auch die Besichtigung des Kreißsaals, falls dort nicht gerade ein Kind geboren wird.