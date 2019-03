Melle. Neuer Imbiss in Melle: Seit Anfang März hat die Enjoy Pizza- & Dönerlounge geöffnet.

Döner, Pizza oder auch beides zusammen als Döner-Pizza: Freunde dieser Gerichte haben seit Kurzem eine neue Anlaufstelle in der Meller Bahnhofstraße. Mit der Enjoy Pizza- & Dönerlounge hat Murat Dündar in den Räumlichkeiten, in denen zuvor kurzzeitig der Imbiss Piknik beheimatet war, einen eigenen Familienbetrieb gegründet. Neben dem 49-jährigen Inhaber helfen seine Frau Duygu, Sohn Emir, Bruder Cengizhan sowie Schwiegersohn Dimo Ahmet im Unternehmen mit.

Geöffnet seit dem 2. März 2019

Als gut angelaufen bezeichnet Murat Dündar die ersten Tage seit der Eröffnung am 2. März. Erfahrungen in der Gastronomie bringt der Meller, der im Hauptjob als Tischler arbeitet, durch eine langjährige Tätigkeit im Bruchmühlener Harput-Grill mit. Nun sei es aber mal an der Zeit gewesen, einen eigenen Imbiss zu eröffnen, meint der Chef und betont: Der Teig sowie die Saucen, die es zu Döner und Salaten gibt, seien selbstgemacht.



Die Enjoy Pizza- & Dönerlounge öffnet außer montags täglich von 11.30 bis 22 Uhr. Wer sich das Essen liefern lassen möchte, kann unter der Nummer 05422 / 9817303 bestellen.