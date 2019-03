Buer. Zum wiederholten Mal hatte der Frauengesprächskreis des „AK Buer integrativ“ anlässlich des Internationalen Frauentags eingeladen. Dem folgten an die 60 Frauen aus verschiedenen Kulturen – eine bunte Zuhörerschaft.

Dr. Songül Kilic nahm die vielfältigen Gäste durch ruhige, gefühlvolle Klänge auf der Saz und ihrem melancholischem Gesang mit in eine emotionale Stimmung – faszinierende und verträumte alte Volkslieder, die sie untermalte mit stimmungsvollen Landschaftsbildern und frei ins Deutsche übersetzt hatte.

Besondere Atmosphäre

In diese besondere Atmosphäre trat die Märchenerzählerin Conny Sandvoß und überbrachte die ‚kleine Botschaft‘ von Märchen, die ein starkes Frauenbild zeichnen – nicht das bekannte, doch oft vorhandene Märchenbild von eher naiven und unwissenden, auf Hilfe und Retter hoffenden Frauen. Sie zeigte Frauen, die sich mit allen Gefahren, mit starken Emotionen von Liebe, Trauer und Tod auseinandersetzen und mutig ihren Weg gehen. In vielen Kulturen gibt es diese Märchen, die berühren, verzaubern, Bilder erzeugen von tiefen Gefühlen, von Liebe, Vertrauen, Sehnsucht und Stärke – starke Märchen für starke Frauen.

Conny Sandvoß erzählte frei, mit einer eindrucksvollen Stimme, mit behutsamer Mimik und Gestik. Sie nahm die Frauen mit nach China zu des Kaiser’s Tochter, die eigenwillig, selbstbewusst, klug und kreativ ihren Weg findet und der Kraft der Liebe vertraut anstatt dem Willen des Vaters zu folgen. Aus England stammt das Märchen von Lady Mary - jung, schön und begehrenswert - die gefangen in einem schönen Traum den mutigen Weg zur Wahrheit geht, ihre Angst selbstbewusst besiegt und durch das Vertrauen in die eigene Stärke ihren eigenen Weg findet.

Internationale Leckereien

Nach der Pause mit einem kleinen Buffet aus liebevoll zubereiteten internationalen Leckereien und einer wiederum musikalischen gefühlvollen Einstimmung durch Songül Kilic auf der Saz beeindruckte Conny Sandvoß durch zwei eher gruselige Geschichten aus dem Norden, aus Irland über böse Verwünschungen aus der Rubrik der „bösen Schwiegermutter“, und aus dem Land der Inuit über die versunkene „Skelett-Frau“, die zugedeckt durch die warme Decke eines mitfühlenden Fischers wieder zu neuem Leben erwacht. „Lust-Gruseln“, so Conny Sandvoß „ist ein Training im Umgang mit der Angst, den wir im Kleinen schon unseren Kindern indirekt durch Märchen und auch Kinderspiele beibringen.“

Die Botschaft sei: „Nimm‘ dein Leben selbst in die Hand und mach‘ etwas draus! Dies können wir in allen diesen Märchen erkennen. Starke und selbstbewusste Frauenfiguren in dem jeweiligen Märchen zeigen immer wieder Situationen auf, in der die Frau mutig ihren Weg geht und am Ende dafür belohnt wird.“ Märchen seien reine Mutmacher-Geschichten.

Die beiden Akteurinnen des Abends ernteten bei ihren Darbietungen immer wieder Applaus und langanhaltenden Beifall am Schluss. Ihr unkompliziertes Zusammenspiel passte perfekt zusammen. „So ein Abend sollte unbedingt wiederholt werden!“ hörte man von vielen Seiten.

Der besondere Dank der Gäste galt Annegret Tepe und Uschi Thöle-Ehlhardt vom Netzwerk Jugendhaus Buer, die diesen Abend initiiert und liebevoll vorbereitet hatten.