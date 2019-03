Märchenhaft, romantisch und voller Zauber: Das Theater Liberi bringt am Samstag das Märchen Aschenputtel auf die Bühne des Theater Melle. Foto: Theater Liberi

Melle. Altbekannt und doch ganz neu: Am Samstag, 16. März, um 15 Uhr verwandelt sich das Theater in Melle in ein zauberhaftes Märchenland. Das Theater Liberi inszeniert „Aschenputtel“ als modernes Musical.