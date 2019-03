Melle. Mit zitternden Händen hält die junge Frau den Test in der Hand, und dann ist er zu sehen, der farbige Streifen. Sie ist schwanger. Sie und ihr Mann wünschen sich sehnlichst ein Kind. Aber nun ist der erste freudige Schreck doch groß. Das „Was-ist-jetzt-zu-tun-Karussell“ im Kopf der zukünftigen Eltern beginnt sich zu drehen.

„Das Wichtigste ist, sich möglichst schnell eine Hebamme zu suchen,“ rät Karin Birke, Hebamme in Melle. Spätestens bis zur 10. Schwangerschaftswoche sollten sich die werdenden Mütter um den Kontakt zu einer Hebamme kümmern, denn der akute Hebammenmangel zur Zeit macht es nicht leicht, Termine zu bekommen.

Schon lange vor der Geburt kann die Hebamme eine Hilfe für die schwangeren Frauen sein. Sie hilft etwa mit Heiltees oder Akupunktur bei möglicher Übelkeit.

Vertraute Ansprechpartnerin

Was die junge Frau nicht wusste, erklärt Karin Birke: „Wir Hebammen leisten eine Rund-um-Versorgung für Mutter und Kind.“

„Für die jungen Mütter, die zum ersten Mal entbinden, sind wir Hebammen auch Ersatz für Mutter, Schwester oder Freundin“, sagt Karin Birke. Da es die Großfamilie nicht mehr gibt, Eltern oder Großeltern oft weit weg wohnen, wird die Hebamme zur vertrauten Ansprechpartnerin in allen möglichen Fragen.

Zwischen der 26. und 30. Schwangerschaftswoche gehen die werdenden Mütter dann in die Geburtsvorbereitungskurse, die die Hebammen anbieten. Auch hierfür sollten sich die Mütter und vielleicht sogar die Väter frühzeitig anmelden.





Ein wichtiger Termin für die junge Mutter ist der Besuch der Hebamme bei ihr zu Hause. Vor Ort kann sich die Hebamme ein Bild davon machen, was für Anschaffungen möglicherweise noch nötig sind. Soll es eine Wiege sein oder ein Beistellbett, das ganz nah am Bett der Mutter steht. „So eines kann man sich auch leihen“, sagt Karin Birke. Überhaupt sei für die erste Zeit gar nicht viel nötig. Ein Wickelplatz fürs Baby ist wichtig, eventuell mit einer Wärmelampe bestückt. Und die ersten Kindersachen können preiswert auch aus zweiter Hand gekauft werden. „Das hat den Vorteil, dass mögliche Schadstoffe schon ausgewaschen sind“, sagt die Hebamme. Auch die Kosten für Pflegeprodukte können gering gehalten werden. „Teure Öltücher müssen gar nicht gekauft werden“, erklärt sie, „Oliven- oder Mandelöl in einem sauberen Seifenspender und weiche Tücher sind besser und umweltfreundlich noch dazu. Was die werdende Mutter ebenfalls mit Interesse hört, sind die durchaus längeren Lieferzeiten von Kinderwagen.

Kinderzimmer früh aufbauen

Auch einen Tipp für den Vater hat Karin Birke. „Wenn ein Kinderzimmer angeschafft und aufgebaut werden soll, dann sollte das frühzeitig getan werden, damit die Möbel gut gelüftet werden können.“ Nach der Entbindung ist die Hebamme dann eine besonders wichtige Hilfe für die Mütter. Sie schaut nach dem Nabel des Neugeborenen, kontrolliert Hautfarbe und Gewicht und zeigt den Frauen, wie sie das Baby beim Baden richtig halten.

„Solange eine Frau ihr Kind stillt, hat sie Anspruch auf die Betreuung durch eine Hebamme“, erklärt Karin Birke.

Auf Bauchgefühl hören

Und für die jungen Eltern hat sie noch einen Rat: Sie sollen auf ihr Bauchgefühl hören und in Ruhe ihr Baby kennenlernen. „Heutzutage werden die Eltern durch die Medien eher verunsichert, dabei machen sie intuitiv das Richtige“, sagt Karin Birke, „die Mütter sollen das „Wochenbett“ als eine ruhige Zeit wahrnehmen. So sollen nicht mehr wie früher ans Bett gefesselt werden, aber die erste Zeit nutzen, um als Familie zusammenzuwachsen.“