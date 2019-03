Gesmold. Längst ist er kein Geheimtipp mehr: Bereits zum siebten Mal lockte der Bauernmarkt mit regionalen Produkten, Kunsthandwerk und Selbstgemachtem auf die Deele des Hofes Mörixmann in Dratum-Ausbergen.

Das schlechte Wetter hielt die Besucher nicht ab. Den ganzen Nachmittag über drängten sie sich zwischen den liebevoll aufgebauten Ständen und in der urig eingerichteten Cafeteria.

Ohne Supermarkt-Hektik

Eilig hatte es niemand bei der Veranstaltung von Landvolk, Landfrauen und Meller Höfen. Denn die entspannte Atmosphäre lud dazu ein, in aller Ruhe von Stand zu Stand zu schlendern, hier und da zu verkosten und ganz ohne Supermarkt-Hektik vom Erzeuger selbst zu kaufen.







Dabei nahmen sich die Landwirte gerne die Zeit, Interessierten Auskunft über das zu erteilen, was später auf dem Teller landen soll. Transparenz ist das Stichwort, das beim Gesmolder Landvolk großgeschrieben wird. „Einfach mal den Landwirt fragen“, rät Gastgeberin Gabriele Mörixmann angesichts eines oft verzerrten Bildes in der Öffentlichkeit. Bei einer der vielen „Expeditionen in die Landwirtschaft“ etwa oder auch beim Bauernmarkt.

Aktivstallhaltung

Dort gewährte eine große Leinwand Einblick in den Aktivstall des Hofes. Spielen, Duschen, im Stroh wälzen oder auf eine der Terrassen gehen: Die Schweine haben auf großzügig bemessenem Raum die freie Wahl. Das kulinarische Ergebnis der Aktivstallhaltung brachte der Hof Mörixmann zum Bauernmarkt in leckeren Kostproben auf die Zunge. Auch die Hühner des Georgsmarienhütter Hofes Bolte bleiben in Bewegung: Ihr Mobilstall zur Freilandhaltung wird alle 14 Tage umgesetzt.

Noch jung und schon Kult: Das Gesmolder Bier ist – wie könnte es anders sein – aus einer Bierlaune heraus entstanden. So zumindest erzählten es Hermann-Josef Bolte und Andreas Niederwestberg beim Bauernmarkt. Mittlerweile ist der von Hand gebraute und ebenso abgefüllte Gerstensaft nicht nur bei der Gesmolder Kirmes unverzichtbar. Kartoffeln, Honig, Blumen für die Frühjahrsbepflanzung, Handgesticktes und Handgenähtes: Insgesamt elf Stände boten eine breite Auswahl an Schönem, Leckerem und Nützlichem.

Anzeige Anzeige









Mit vielen Händen waren im Vorfeld die Gesmolder Landfrauen für den Bauernmarkt aktiv geworden: Von österlichem Schmuck über selbstgemachte Pralinen bis zum Kräutersalz in Glasröhrchen luden sie dazu ein, sich selbst oder anderen ein Geschenk zu machen. Selbstgebackenes Brot und Dekoratives aus der Werkstatt der Susanne-Raming-Schule in Bad Laer brachte der Hof Warner mit zum Markt. Im Eingangsbereich bewies Kunst aus Beton unterdessen die bemerkenswerte Vielseitigkeit des Materials.

Bei einem so abwechslungsreichen Angebot kam eine genussvolle Pause gerade recht: In der behaglich eingerichteten Cafeteria mundeten selbstgebackene Kuchen und Torten für einen guten Zweck: Der Erlös kommt der Öffentlichkeitsarbeit der Landwirtschaft vor Ort zugute. Wer mehr über die Arbeit auf den heimischen Höfen wissen möchte, der findet Wissenswertes im Internet unter www.landvolk-gesmold.de.