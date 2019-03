Melle. Eine positive Bilanz zieht die Außenstelle Melle der Maß-Arbeit für das zurückliegende Jahr. Einen besonderen Schwerpunkt der Arbeit in der Stadt Melle bildete dabei die Integration von Menschen mit Fluchthintergrund.

307 Empfänger von Hartz-IV-Leistungen konnten in den ersten Arbeitsmarkt, 39 weitere in eine Ausbildung vermittelt werden. Einschließlich verschiedener, auf den individuellen Bedarf abgestimmter Maßnahmen liegt die Quote der Integration in den Arbeitsmarkt durch die Außenstelle Melle mit 30,4 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt. Im Vergleich der insgesamt 45 kommunalen Arbeitsvermittlungen in Niedersachsen liegt die Maß-Arbeit damit auf Rang vier.



Integration stellt Anforderungen

„Das ist ein gutes Ergebnis“, freut sich Landrat Michael Lübbersmann. „Es motiviert uns, weiter intensiv daran zu arbeiten, möglichst vielen langzeitarbeitslosen Menschen wieder eine Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen.“ Ein besonderes Augenmerk legt die Maß-Arbeit für Melle und Bissendorf auf die Integration von Leistungsbeziehern mit Fluchthintergrund: „Über 20 Prozent unserer Leistungsbezieher sind Geflüchtete“, erklärt Maß-Arbeits-Vorstand Lars Hellmers. Ihre Integration stellt besondere Anforderungen. Denn über 60 Prozent haben keinen Schulabschluss. Fast 70 Prozent sind ohne abgeschlossene Berufsausbildung.

Hinzu kommt, dass sich das Ausbildungs- und Qualifizierungssystem der meisten Herkunftsländer vom deutschen deutlich unterscheidet. Fehlende Sprachkenntnisse bilden eine weitere Hürde bei der Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung. Gleichzeitig ist es den Menschen aber wichtig, möglichst schnell selbst für ihre Familie sorgen zu können, weiß Hellmers: „Arbeit bringt ihnen ein großes Stück Selbstvertrauen. Und es fördert die soziale Integration, wenn sich die Flüchtlinge in einem echten Arbeitsumfeld mit Kollegen bewegen.“

Die Maß-Arbeit setzt deshalb auf eine frühe, niedrigschwellige Beschäftigung, die von weiterer Sprachförderung und Qualifizierungen begleitet wird. Eine wichtige Rolle kommt dabei dem Migrationszentrum unter dem Dach der Maß-Arbeit zu. Es hält nicht nur flankierende Sprachlernangebote vor, sondern bietet den Unternehmen auch eine nachgehende Betreuung an und ist dabei Ansprechpartner für beide Seiten. Mit diesem Angebot reagierte die Maß-Arbeit auf den Bedarf der Betriebe – mit Erfolg: Allein im vergangenen Jahr konnten 54 erwerbsfähige Flüchtlinge in Arbeit sowie weitere 14 in eine Ausbildung vermittelt werden.

Sehr hohe Motivation

Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels ist der Maß-Arbeit die Vermittlung in Ausbildung besonders wichtig. Für insgesamt 167 Geflüchtete begann der Weg in den Arbeitsmarkt zunächst mit einer vorbereitenden Maßnahme. Dazu zählt etwa das Langzeitpraktikum, das bis zu zwölf Monate lang von der Maß-Arbeit gefördert wird: Die Praktikanten lernen den Betrieb und die Arbeit kennen, die Betriebe selbst ihre potenziellen Auszubildenden. „Am Ende steht im Idealfall die Übernahme in die Ausbildung“, berichtet Hellmers. Und diese Art der Einstiegsqualifizierung hat Erfolg: „Die Motivation bei den Flüchtlingen ist sehr hoch“, weiß Lübbersmann. Und die Betriebe nehmen das Angebot gerne an.

Zugute kommt der Maß-Arbeit in allen Bereichen ihrer Tätigkeit die Vernetzung vor Ort durch ihre dezentralen Außenstellen: „Wir kennen die Region und die Strukturen vor Ort“, erklärt Hellmers. „Und wir stehen in engem Kontakt mit den Betrieben.“ Vermittlungshemmnisse können so abgebaut, Beratungs-, Förderungs- oder Qualifizierungsangebote auf kurzem Wege gewährleistet werden. Das Ergebnis: Innerhalb von vier Jahren konnte 21,4 Prozent der Bedarfsgemeinschaften aus dem Leistungsbezug wieder ein selbstständiger Lebensunterhalt ermöglicht werden.