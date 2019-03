Melle. In Melle haben die Kreisbestenwettkämpfe des Turnkreises Osnabrück-Land im Trampolinturnen stattgefunden. Am Start waren 90 Turner aus sechs Vereinen. Der SC Melle hat zwei der drei Anfängergruppen gewonnen sowie bei den Fortgeschrittenen drei von sechs Titeln erturnt und war damit der erfolgsreichste Verein.

Der Kreiswettkampf in Melle war unterteilt in den Anfänger- und den Fortgeschrittenenbereich. In der jüngsten Altersgruppe der Anfänger (Jahrgang 2010 und jünger) gingen direkt die ersten vier Plätze an den SC Melle. Mit sehr sauber geturnten Übungen konnte sich Fiona Wiemann auf den ersten Platz turnen, dicht gefolgt von Lotta Kasselmann und Jette Wesseler. Auf den vierten Platz kam Hanna Dünhölter. Marie Franke wurde in dieser Altersgruppe Achte.

Bei den Anfängern der Jahrgänge 2007 bis 2009 wurde Odeta Marku bei ihrem ersten Wettkampf Fünfte.

Auch in der Anfänger-Gruppe der Jahrgänge 2006 und älter ging der Titel an den SC Melle: Malin Badeda holte Gold. Silber ging mit Nina Cordscheips ebenfalls an Melle. Tom Lütkemeyer erreichte den sechsten Platz.

Bei den männlichen Startern gab es bei den Fortgeschrittenen zwei Altersgruppen. In der Jugend C/D (Jahrgang 2006 und jünger) setzte sich mit Ferdinand Lanver der jüngste Teilnehmer dieser Klasse durch. Auch Lasse Kirchhoff vom SCM sicherte sich als Dritter einen Platz auf dem Podest. Fritz Ackermann wurde Sechster.

Colin Mouson zeigt schwierigste Übung

Bei der männlichen Jugend A/B (Jahrgang 2005 und älter) zeigte Colin Mouson die schwierigste Übung des Tages und erturnte sich damit vor seinem Vereinskameraden Niklas Utecht den Kreismeistertitel.

Bei den jüngsten Mädchen (Jahrgang 2008 und jünger) turnte sich Finja Gieseking auf den Bronze-Platz. Zoey Friedering hatte im Finale etwas Pech und erreichte den siebten Platz.

Wie im Vorjahr konnte sich Lara Ostendarp in der Altersgruppe Jugend C (Jahrgang 2006/2007) den Titel sichern. Platz zwei ging mit Mailine Johänntgen ebenfalls an den SCM. Durch eine Unsicherheit in der Pflichtübung erreichte Lilly Kreft den zwölften Platz.

Auch in der Jugend B (Jahrgänge 2004/2005) erlangte der SCM mit Maybrit Sprenger als Dritter einen Platz auf dem Treppchen. Marie Kasselmann wurde Neunte und Jule Wesseler Zehnte.

Silber ging in der Altersgruppe Jugend A (Jahrgang 2003 und älter) an Charlotte Brinkmann. Sara Loheide wurde Achte und Anna Borchert Neunte.