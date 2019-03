Stadtjugendfeuerwehr im Überblick

Mitglieder

166 Kinder und Jugendliche (davon 136 Jungen und 30 Mädchen)

36 Neuaufnahmen, 14 Übertritte in die jeweiligen Einsatzabteilungen

60 Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Betreuerinnen und Betreuer

Ausbildung

Diverse Dienstabende an den verschiedenen Standorten mit feuerwehrtechnischer Ausbildung und allgemeiner Jugendarbeit, 8 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Elsetal erhielten die Stufe 1 und 7 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Melle-Mitte die Stufe 2 der Jugendflamme

Veranstaltungen

Sternwanderung, Spiel ohne Grenzen und Sportturnier der Kreisjugendfeuerwehr Osnabrück sowie Aktionstag und Nachtwanderung der Stadtjugendfeuerwehr Melle – alle sieben Jugendfeuerwehren sind zudem fester Bestandteil der örtlichen Gemeinschaften: Tannenbaumsammlungen, Osterfeuer, Laternenumzüge, Weihnachtsmärkte und Unterstützung der weiteren örtlichen Vereine

Besondere Veranstaltungen

Einwöchige Zeltlager der Jugendfeuerwehren Buer, Elsetal, Neuenkirchen und Wellingholzhausen in Gedern nahe Frankfurt am Main und der Jugendfeuerwehren Melle-Mitte und Niederholsten/Oldendorf in Dorum an der Nordsee

Wahlen

Neuwahl von Jan-Hendrik Wegener als Nachfolger von Niklas Schierbaum als Kassenwart, Wiederwahl von Yannick Licher als Schriftwart, Neuwahl von Marek Vodegel als Kassenprüfer