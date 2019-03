Zahlreiche Tabakwaren haben vier Männer am Freitagnachmittag aus einem Geschäft an der Industriestraße gestohlen. Drei von ihnen wurden verhaftet. Symbolfoto:dpa

Melle. Die Polizei hat am Freitagnachmittag in einem Geschäft an der Industriestraße drei Ladendiebe festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft.