Melle. Im Rahmen des dritten Schüleraustausches zwischen dem Collège Jean Malaurie in Longueville-sur-Scie und der IGS hat die Stadt einen Empfang in der Alten Posthalterei in Melle-Mitte gegeben.

„Dieser Austausch bietet jungen Franzosen und Deutschen die Möglichkeit, sich über die kulturellen und persönlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszutauschen“, stellte Silke Meier fest. Ziel dieser Begegnungen sei es, Freundschaften über Ländergrenzen hinweg zu schließen, um auf diese Weise einen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten.

„In Zeiten, in denen in Teilen Europas Konflikte und Uneinigkeit herrschen, sind Freundschaften nicht mehr selbstverständlich“, verdeutlichte die stellvertretende Bürgermeisterin. Schüleraustausche wie die zwischen dem Collège Jean Malaurie und der IGS sollten „dieser Entwicklung auf eine schöne Art und Weise entgegenwirken“. Ziel müsse es sein, miteinander in Frieden zu leben.

Worte des Dankes richtete Silke Meier an die fünf Lehrer, die den Schüleraustausch begleiten. Es sind dieses auf der französischen Seite Camille Guillaume und Christophe Dubot sowie auf der deutschen Seite Lucienne Eickmeyer, Manuel Trölsch und Jasmin Broermann, denen die stellvertretende Bürgermeisterin als keines Dankeschön für ihren Einsatz jeweils eine Flasche Meller Rotspon überreichte.

Zum Abschluss des offiziellen Teils trugen sich die 40 Schüler sowie die begleitenden Lehrer in das Gästebuch der Stadt Melle ein.

„Man kann sagen, dass die Akzeptanz für den Austausch in Frankreich bei den Familien gestiegen ist. Einige Jugendliche sind schon zum dritten Mal in Melle mit von der Partie, und die Zahl der Teilnehmer steigt stetig“, sagte Lucienne Eickmeyer am Rande des Empfangs. Auch auf deutscher Seite gebe es einige Familien, „die bereits beim ersten Austausch dabei waren und die nun die jüngeren Geschwisterschüler zum Austausch angemeldet haben“.

Weil einige der französischen Gäste also bereits zum zweiten oder sogar zum dritten Mal in Melle weilten, musste das Programm auch in diesem Jahr modifiziert werden.

„Natürlich stehen immer das gegenseitige Kennenlernen sowie die Erfahrung des Familienlebens und des Schulalltags im Vordergrund einer solchen Begegnung. Da es Bereiche gibt, die auch mit weniger Sprache gut funktionieren und eine gute Zusammenarbeit ermöglichen, führten wir auch in diesem Jahr ein Kunstprojekt unter der Leitung von Jasmin Broermann durch“, berichtete Lucienne Eickmeyer.

Schon heute freuen sich die Schüler auf ihre nächste gemeinsame Begegnung vom 12. bis 8. Mai in Frankreich.