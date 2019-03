Melle. Schon den Lockruf des balzenden String-Tangas gehört? Wenn nicht, dann empfiehlt sich dringend ein Aufenthalt in der „Pension Hollywood“. Dort haben sich derzeit eine ganze Reihe seltsamer Vögel mit und ohne Federn einquartiert.

Viele Theaterfreunde wachten am Sonntagmorgen mit Muskelkater der vergnüglichen Art auf. Denn mit der Premiere ihres neuen Stückes unterzog die Theatergruppe Westerhausen die Lachmuskeln ihres Publikums am Vorabend einer extremen Belastungsprobe. Von der ersten bis zur letzten Minute brannten die Spieler in der Regie von Antje Placke und Günter Schimweg ein Feuerwerk der guten Laune ab: Eine Pointe jagte die andere im Saal des Gasthauses Hubertus. Trockene Sprüche, herrliche Situationskomik und ein Kaleidoskop wahrhaft skurriler Charaktere trieben so manchem Besucher die Lachtränen in die Augen.

Mundwinkel steil nach oben

Schon der erste Aufzug ließ die Mundwinkel steil nach oben wandern: Es ist der Morgen nach der feucht-fröhlichen Geburtstagsfeier von Pensionsbesitzerin Sofie (Anke Köhler). Ihre Schwestern Martha (Irene Skibbe) und Lotte, in herrlicher Einfalt gespielt von Antje Placke, machen sich zur Abreise bereit. Sie selbst plant einen Wellnessurlaub auf Ibiza. Aber erstmal ist Frühstück angesagt – mit Nachthemd, Lockenwicklern und Gesichtsmaske. Dass Lotte, die obendrein noch schwerhörig ist, die Cremedose wieder einmal mit dem Nutella-Glas verwechselt hat, lässt für den Verlauf des Abends schon humorvolle Turbulenzen erahnen.





Frieden dauert nicht lang

Zunächst aber scheint mit der Abreise der drei Schwestern Ruhe einzukehren in der Pension. Sofies noch unter den Nachwirkungen der Feier leidendem Gatten Hubert (Jörg Koppe) ist das nur recht. Doch der Frieden ist nicht von langer Dauer: Günter Schimweg fällt als verhinderter Indianer auf Selbstfindungstrip in der Pension ein. Linda Zerbe umgarnt als Dessous-Vertreterin mangels weiblicher Kundschaft kurzerhand den Pensionswirt. Und dann trifft mit ihr auch noch der weltfremde Vogelkundler Dr. Honigmund ein – eine echte Paraderolle für Eduard Meyer zu Eißen, der sich unter Lachsalven aus dem Saal verträumt auf die Spur des balzenden String-Tangas begibt und die Gefahren des Waldes am eigenen Leib zu spüren bekommt.

Bankräuber auf der Flucht

Und als wäre das Chaos nicht ohnehin schon perfekt, quartieren sich noch zwei Bankräuber auf der Flucht (Kai Rosenau und Jasmin Placke) in der Pension ein. Mit ihrer Geschichte von einem Filmdreh haben sie leichtes Spiel. Lotte, die wegen gesperrter Straßen mit ihren Schwestern wieder auftaucht, sieht sich bereits als die „Monroe von Westerhausen“. Sofie beweist ungeahnte Qualitäten als neue Mata Hari. Und nur Polizist Schnüffel (Kai Möllering) bewahrt noch einen halbwegs kühlen Kopf.





Zugegeben: Leicht fällt das nicht. Denn in der „Pension Hollywood“ geht es drunter und drüber. Dabei agieren alle Darsteller mit so viel Spaß am überdrehten Spiel, dass sie sich selbst manchmal nur mit Mühe das Lachen verkneifen können. Die Besucher brauchen sich da nicht zurückzuhalten. Sie genießen einen Abend, für den die Beschreibung „vergnüglich“ schamlos untertrieben wäre.

Noch an sechs weiteren Spielterminen startet die Theatergruppe Westerhausen im Saal des Gasthauses Hubertus ihren Angriff auf die Lachmuskeln. Alle Informationen zu Terminen und Vorverkauf finden sich im Internet unter www.theatergruppe-westerhausen.de.