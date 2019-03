5000 rote Karten: Bürger senden eindrucksvolles Signal

Melle. Über 5000 "rote Karten" haben die Bürgerinitiativen "Keine 380 kV-Leitung am Teuto" von Bürgern gesammelt, um den Druck für eine Erdverkabelung im Osnabrücker Land zu erhöhen. Ein eindrucksvolles Signal der Bürger, findet unsere Kommentatorin

Erdkabel statt Freileitung: Um beim Stromtrassenausbau im Osnabrücker Land eine möglichst verträgliche Lösung für Mensch und Natur zu finden, haben die Bürgerinitiativen entlang der Trasse ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt.

Mehr als 5000 Bürger unterstützen die Forderung nach einer Vollerdverbabelung und untermauern dies mit einer "roten Karte". Das ist ein kraftvolles und eindrucksvolles Signal an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Bei ihm liegt der buchstäblich schwarze Peter.

Will er den Schulterschluss mit seinem Koalitionspartner Horst Seehofer, der eine deutschlandweite Verlegung der Stromkabel unter die Erde fordert, sollte er alsbald handeln. Ein Besuch im Osnabrücker Land wäre ideal, um sich vor Ort ein Bild von dem konfliktbehafteten Vorhaben zu machen. Schon am Montag will André Berghegger die Post aus seiner Region dem Wirtschaftsminister überreichen. Auf dessen Reaktion sind die Menschen hier gespannt. 5000 "rote Karten": Das ist ein überragendes Ergebnis und ein deutlicher Auftrag.