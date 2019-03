Über 5000 rote Karten haben die Bürgerinitiativen an die heimischen Bundestagsabgeordneten übergeben: Christian Bräke, Frank Vornholt, Rainer Spiering, André Berghegger und Christian Pohlmann-Geers (von links) bei der Übergabe am Strommast in Wellingholzhausen. Foto: Simone Grawe

Melle. Die Bürgerinitiative "Keine 380 kV-Leitung am Teuto" hat am Wochenende über 5000 "rote Karten" an die heimischen Bundestagsabgeordneten überreicht. Sie werden jetzt an Bundeswirtschaftsminister Altmaier weitergeleitet, um den Druck nach einer Erdverkabelung im Osnabrücker Land zu erhöhen.