Am späten Samstagabend ist ein Altkleidercontainer in Oldendorf vor der Turnhalle am Grönegausse kurz vor der Einfahrt zur Oldendorfer Straße in Brand geraten. Eine Passantin meldete den Brand um 22:30 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Melle/Oldendorf war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehrleute haben den Container aufgebrochen und die brennenden Altkleider mit Forken herausgeholt, um sie anschließend zu löschen.

Es wurde niemand verletzt. Anwohner waren nicht in Gefahr. Als Brandursache vermutet die Feuerwehr Brandstiftung.