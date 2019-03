Melle. Der Fußballverband und der DRK-Blutspendedienst aus Niedersachen rufen zum vierten Mal zu ihrer gemeinsamen Aktion „Niedersächsische Blutspendemeisterschaft“ auf. Der SC Melle 03 möchte seinen Titel verteidigen.

In Niedersachsen werden täglich 2300 Blutspenden benötigt, um die Versorgung mit lebenswichtigen Blutkonserven decken zu können. Trotzdem spenden lediglich vier Prozent der Bevölkerung in Niedersachsen Blut. „Jeder Dritte könnte Blut spenden und das wäre so wichtig“, erklärt Monika Gerdes, die Gebietsreferentin des DRK Blutspendedienstes. Mit einer Spende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden.

Junge Menschen motivieren

„Wir wollen als Deutsches Rotes Kreuz mehr Menschen motivieren und gleichzeitig aufklären“, sagt Monika Gerdes. Mit ihrer Aktion „Niedersächsische Blutspendemeisterschaft“ sind sie dabei schon sehr erfolgreich. Unter dem Motto „Meister werden? - Du hast es im Blut!“ können Fußballvereine aus Niedersachsen gemeinsam Blut spenden. Der Verein, der am meisten gespendet hat, gewinnt und erhält einen Adidas-Trikotsatz. „Wir kooperieren dabei mit dem Niedersächsischen Fußballverband und motivieren dadurch vor allem junge Menschen. Das ist einfach klasse“, erzählt die Organisatorin stolz.

Im letzten Jahr spendeten in ganz Niedersachsen 11.000 Fußballfreunde. „Am Ende kann jeder für seinen Verein spenden. Egal ob Spieler, Fan oder Familie“. Ein Verein, der dabei herausragte, war der SC Melle 03. Mit 191 Spendern gewann der die Niedersächsische Blutspendemeisterschaft. „Ein überragendes Ergebnis“, resümiert Monika Gerdes.

MellAktiv wird zum Spendenraum

Doch auch ein Ergebnis, mit dem sich die Meller nicht zufrieden geben. „Dieses Jahr wollen sie die Anzahl toppen“, sagt die DRK-Mitarbeiterin. Um das Ziel zu erreichen wurde nicht, wie in den Vorjahren, in den Räumen des DRK gespendet, sondern im eignen Vereinszentrum MellAktiv.

So wurde am vergangenen Donnerstag der Mehrzweckraum zum Spendenraum. Mit 15 Mitarbeitern, darunter zwei Ärzten, versorgte das DRK die Spender. Viele Sportler kamen direkt mit ihren Angehörigen zum Spenden. Im Anschluss konnte sich in der Gaststätte Finale noch gestärkt werden. „Wir als DRK sind begeistert vom SC Melle 03“, erklärt Monika Gerdes.



Noch bis Ende April besteht die Möglichkeit, an der Niedersächsischen Blutspendemeisterschaft teilzunehmen. Einfach zum nächsten Blutspendetermin in der Nähe gehen und vor dem Spenden, den Wunschverein nennen und Leben retten.