Melle. Auf der Hannoverschen Straße zwischen Buer und Bruchmühlen rücken im Sommer die Bagger an. Der Landkreis erneuert hier die Fahrbahn, den Radweg, zwei Bushaltestellen und den Regenkanal.

Welche Auswirkungen hat die Baumaßnahme für die Anwohner? Darüber informierten am Donnerstagabend zwei Vertreter des Landkreises im Feuerwehrhaus Tittingdorf. Dabei zeigte sich: Das Verständnis der Anlieger über die Vorgehensweise, den zeitlichen Ablauf, Art und Umgang des Vorhabens ist uneingeschränkt. Unmut machte sich allerdings über die Tatsache breit, dass im Zuge der Baustelle keine Versorgungsleitungen erneuert werden sollen.

Gerd-Heinrich Meyer zu Tittingdorf beklagte, dass das Telefonnetz komplett marode sei und regelmäßig zusammenbreche. Auch das Internet könne eine leistungsstärkere Leitung gebrauchen. Von daher sei es sinnvoll, Kontakt mit Versorgern wie Telekom, Telkos oder Westnetz aufzunehmen, um die Leitungen auf den neusten Stand der Dinge zu bringen, regte Meyer zu Tittingdorf an.

Ärger über Telekom & Co

Philipp Remke erwiderte, dass der Landkreis bei den Versorgern mehrfach angefragt habe, ob eben diese Chance für die Verlegung neuer Leitungen genutzt werden solle: "Die Versorger sehen allerdings keinen Bedarf", berichtete der Teamsprecher für den Straßenbau des Landkreises, was Meyer zu Tittingdorf mit den Worten: "Das kann doch nicht wahr sein, es muss doch nur ein Leerrohr gelegt werden", kommentierte.

Thomas Große-Johannböcke ergänzte, dass die Stadt regelmäßig mit den Versorgern in Kontakt trete, um die in naher Zukunft geplanten Straßenbauprojekte vorzustellen und abzustimmen, ob bei dieser Gelegenheit neue Versorgungsleitungen mit verlegt werden sollen: "Der Markt ist eng, keiner kommt aus der Deckung", monierte der Tiefbauamtsleiter. Die Stadt werde in jedem Fall die Versammlung in Tittingdorf zum Anlass nehmen, um die berechtigten Wünsche der Anwohner zu unterstützen.





Mit Unverständnis reagierte auch Dieter Finke-Gröne auf die mangelnde Bereitschaft der Versorger angesichts eines flächendeckenden Bedarfs. Gerade bei der Telekom mangele es an Ansprechpartnern vor Ort. So könne man nur als Bittsteller auftreten: "Von dieser Versammlung sollte ein Signal ausgehen, dass die Kunden unzufrieden sind, um so den Leidensdruck zu erhöhen," betonte der Ortsbürgermeister.

Baubeginn im Sommer

Mit der Erneuerung der Hannoverschen Straße zwischen dem Kreisel in Buer und dem Abzweig Bulstener Straße soll Ende Juni/Anfang Juli begonnen werden, wobei zwei Abschnitte gebildet werden. Im Zuge der Fahrbahnerneuerung werden zwei Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut, der Radweg in großen Teilen erneuert und die Regenwasserkanäle ausgetauscht, erklärte Jürgen Schwietert. Das Ende der Baumaßnahme ist für Dezember vorgesehen. Die Kreisstraße wird während dieser Zeit voll gesperrt, wobei eine Umleitung nach Norden über Markendorf geplant ist.

Die Gesamtkosten bezifferte der Fachdienstleiter mit 2 150 000 Euro, wobei 1,3 Millionen Euro vom Land gefördert werden. Dadurch, dass die Straße komplett gesperrt wird, verringert sich die Bauzeit. Über den aktuellen Stand werden die Anlieger per Handzettel informiert, versicherte Jürgen Schwietert: "Bauen ist immer mit Belästigungen verbunden, aber wir haben bisher immer den Dreh gekriegt. Das wird auch beim Projekt Hannoversche Straße funktionieren".