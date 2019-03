Melle. Das Aufblühen der Städte im Mittelalter hatte verschiedene Gründe. Städtische Freiheiten, Handel aber auch Schutz vor äußeren Feinden gehörten dazu. Letzteres wurde vorrangig durch Befestigungen wie Wälle, Gräben und Stadtmauern gewährleistet. Auch Melle besaß einst eine Stadtmauer mit Toren an den Zufahrtswegen.

Bereits die älteste Siedlung, die sich ab etwa 800 um die St. Matthäus-Kirche und den Meierhof entwickelte, hatte eine Schutzfunktion. Der mächtige Turm der Kirche und die Reste der Kirchhofsburg an der Westseite der Haferstraße zeugen noch davon.

Schutz gegen Räuberbanden

Als sich darüber hinaus eine städtische Siedlung entwickelte, wurde diese schließlich mit einer Stadtbefestigung geschützt. Vier Stadttore waren an den wesentlichen Ein- bzw. Ausfallstraßen angebracht: Das Grönenberger Tor, das Haverstrohtor, das Mühlentor und das Plettenberger Tor. Weiterhin existierte das Kuhtor, das hinaus in die Masch führte.



Wann genau die erste Stadtbefestigung errichtet wurde, ist nicht genau belegbar. 1359 wird Melle erstmals urkundlich als oppidum, also befestigter Ort, bezeichnet. Stadtmauern waren natürlich keine Garantie. Auch Melle wurde mehrfach eingenommen, geplündert und in Brand gesteckt, etwa während der Lippischen Fehde im 15. Jahrhundert.

Gegen eine richtige Armee waren die Möglichkeiten einer kleinen Landstadt eben sehr begrenzt. Wenigstens konnte man sich Zeit verschaffen und gegen Räuberbanden bestand ein gewisser Schutz. Überdies konnte man durch eine Mauer mit Toren kontrollieren, dass keine unerwünschten Personen in die Stadt kamen.

Die Bedeutung der Stadtmauern nahm in der frühen Neuzeit ab. Gegen moderne Waffentechnik wie Artillerie waren sie nur sehr begrenzt wirkungsvoll. Außerdem hemmten sie die städtische Entwicklung. Spätestens im 19. Jahrhundert war das Ende in den meisten Städten gekommen. Eisenbahnbau und Bevölkerungswachstum führten dazu, dass die alten Mauern geschleift wurden.

Großer Stadtbrand

In Melle führte bereits der große Stadtbrand von 1720 zu einschneidenden Veränderungen. Bei dem verheerenden Feuer brannten auch das Grönenberger Tor und das Mühentor nieder. 1821 wurden die drei letzten Tore meistbietend zum Abbruch verkauft.

Damals kostete ein Abriss kein Geld sondern man bekam sogar noch welches dafür. Baustoffe wie Ziegel, Holz und Steine waren begehrt. So erging es auch dem Haverstrohtor, welches Namensgeber der Haferstraße ist. Benannt war es nach dem Pächter des Tores und des Torhauses, Familie Haverstroh.

Eigentlich müsste die Straße also Haverstrohstraße heißen, wie sie auch im 18. Jahrhundert bezeichnet wurde. 1638 wird ein Alhard Haverstroh als Pförtner bestätigt, wie bereits seine Vorfahren. Später taucht eine ein Borgstede als Pförtner auf. Üblicherweise befand sich neben einem Tor ein Pförtnerhaus bzw. eine Wachstube.

Der Pförtner war von zahlreichen Abgaben und Pflichten befreit. Im Gegenzug hatte er dafür zu sorgen, dass das Tor geöffnet und geschlossen wurde. Auch durfte er ohne Genehmigung der Stadt keinen Unbekannten nachts hereinlassen.

Am 10. September 1821 erhielt der Schlachter Bredemeyer den Zuschlag für das Tor an der Haferstraße. Er hatte sechs Wochen Zeit für den Abbruch. Für das Plettenberger Tor, welches von einem Silberschmied gekauft wurde, galten andere Fristen, da es noch von dem Ratsdiener Storck bewohnt wurde. Der musste erst ausziehen. An das alte Haverstrohtor erinnert heute nur noch ein Wappenstein, der sich in der Mauer an der Alten Posthalterei befindet.