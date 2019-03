Melle. Haben die Sturmböen der vergangenen Tage eine Ampel an der Kreuzung Kampstraße/Herrenteich umgeweht? Der Wind hat zwar so manchen Baum gefällt und am Donnerstag einen Stromausfall in Neuenkirchen verursacht, die Ampel geht aber nicht auf sein Konto.

Denn die weist bereits seit Sonntag eine beträchtliche Neigung auf. Ursache ist ein Unfall, bei dem ein Auto ein anderes anfuhr und so Richtung Mauer des Thai-Restaurants lenkte.

Im ersten Fahrzeug saß ein 64-jähriger Meller, der auf dem Herrenteich in Richtung Nachtigallenstraße unterwegs war. Weil sonntags die meisten Ampeln im Stadtgebiet ausgeschaltet beziehungsweise auf gelbes Blinklicht gestellt sind, galt die Vorfahrtsregelung, die der Mann missachtet habe, so ein Polizeisprecher.

Deshalb krachte er mit seinem Fahrzeug in einen Pkw, der auf der Breslauer Straße Richtung Innenstadt unterwegs war. In dem zweiten Wagen saß eine Meller Familie mit zwei Kindern. Der Vater (37) und der zehnjährige Sohn wurden leicht verletzt, die Mutter und ein Zwölfjähriger blieben nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei unverletzt.





Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen die kleine Mauer sowie den Ampelmasten. Die Ampel fiel zunächst aus, wurde aber zwischenzeitlich repariert und leistet nun im 60-Grad-Winkel ihren Dienst. Ein Ersatzmast ist bestellt, nach Angaben von Stadtsprecher Jürgen Krämer wird der Austausch nach dessen Eintreffen kommende Woche vorgenommen.

Mehrere umgestürzte Bäume, unter anderem an der Graf-Stolberg-Allee in Altenmelle, dem Menkenweg in Riemsloh, der Herforder Straße in Westhoyel und der Holterdorfer Straße zischen Neuenkirchen und Küingdorf, hat der Baubetriebsdienst der Stadt von Fahrbahnen geräumt. Die Feuerwehr unternimmt diese Arbeit nur noch, wenn Gefahr für Menschen oder erhebliche Sachwerte besteht. Eine Meldung vom Donnerstagmorgen, dass ein Baum auf die Autobahn 30 gestürzt sei, konnte die Feuerwehr Riemsloh nach intensiver Suche nicht bestätigen.



Und schließlich kam es am Donnerstagmorgen zum Stromausfall in Teilen von Neuenkirchen und in Redecke, weil ein Strommast umgeknickt war, wie Westnetz-Sprecherin Ingrid Meering auf Anfrage bestätigte. Die meisten Haushalte seien nach dem Ausfall um 8.15 Uhr eine knappe halbe Stunde später wieder am Netz gewesen. Bei anderen habe es 45 beziehungsweise 90 Minuten gedauert. Einige Haushalte wurden auf Notstrom umgeschaltet. Die Reparaturarbeiten dauerten bis zum Nachmittag an, neigten sich gegen 15.30 Uhr aber dem Ende zu.