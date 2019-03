Melle. Das Café Hense in Eicken-Bruche ist weiterhin geschlossen. Eine Entscheidung darüber, wie es mit dem Betrieb weiter geht, möchte das Ehepaar Hense erst dann treffen, wenn die Baugenehmigung seitens der Stadt vorliegt

In einem Gespräch mit dem Meller Kreisblatt äußert Alexander Hense am Donnerstag Unverständnis über das Verhalten der Stadt, die gegenüber unserer Redaktion betont hatte, dass sich das Baugenehmigungsverfahren so lange hinziehe, weil notwendige Antragsunterlagen fehlen würden: "Wir haben im November, wenige Tage, nachdem es ein Gespräch mit dem Bauamt, dem Architekten und Vertretern des Ortsrates gegeben hatte, alle Unterlagen bei der Stadt eingereicht. Es war alles fertig", betont Alexander Hense.

Seitdem hätten er und sein Frau nichts mehr gehört: "Wir sind also davon ausgegangen, dass alles eingereicht ist und warten seither auf die Genehmigung", schildert der Betreiber. Umso erstaunter waren er und seine Frau, als sie ein Anruf der Stadt erreichte, wo ihnen mitgeteilt wurde, dass die Unterlagen nicht vollständig seien. Daraufhin habe es ein weiteres Gespräch beim Bauamt gegeben, an dem neben Hense auch dessen Architekt teilgenommen hat: "Es war schon alles eingereicht, es ist nicht so, dass etwas fehlte, aber der Architekt hat dann alles aufgeschrieben und wir haben alles noch einmal zusammengestellt", schildert Alexander Hense und fügt hinzu: "Wenn etwas nicht in Ordnung ist, wollen wir das in Ordnung bringen".

In dem Antrag geht es darum, dass der Betreiber des Cafés an der Eickener Straße auf der Terrasse zwei Tische und Stühle installieren möchte, um den Kunden bei gutem Wetter zu ermöglichen, Kaffee und Backwaren unter freiem Himmel zu genießen. Bei einer Außengastronomie muss der Betreiber weitere Toiletten vorhalten. Der entsprechende Antrag wird nun von der Stadt geprüft. Sie sichert zu, dass die Genehmigung in Kürze erteilt werde. Stadtsprecher Jürgen Krämer betont in diesem Zusammenhang, dass es sehr wohl im Interesse der Verwaltung liege, dass die Eickener Bürger vor Ort mit Brot, Brötchen und Kuchen versorgt werden.

Der Betrieb an der Eickener Straße ruht derweil. Erst wenn die Genehmigung der Stadt vorliegt, wollen Tatjana und Alexander Hense entscheiden, wie es weitergeht.

Nach drei Jahren Verkauf im Brötchenwagen hatte Tatjana Hense im April vergangenen Jahres das Café an der Eickener Straße eröffnet. Dank neuer Baugebiete erfreut sich das Nahversorgungsangebot großer Beliebtheit.