Eickens Michael Brack möchte gegen die HSG Osnabrück wieder zur alten Form finden. Foto: Laura Beckmann

Melle. Nach dem 21:21 in der Bissendorfer Abwehrschlacht wartet das nächste Derby auf Eicken: Der Handball-Landesligist empfängt am Wochenende die HSG Osnabrück. In der Landesklasse reist Eicken II nach Vechta, während Tabellennachbar HSG die TSG Burg Gretesch erwartet.