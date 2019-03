Melle. Ein betrunkener Angler ist am Mittwoch ins Visier der Polizei geraten: Der Mann fiel zunächst in einen Angelteich und setzte sich dann hinter das Steuer eines Transporters. Seinen Führerschein ist er erst einmal los.

Diesen Einsatz werden die Polizisten aus Melle sicher nicht so schnell vergessen. Sie wurden am späten Mittwochnachmittag zu einem Angelteich in Gerden gerufen. In diesen war kurz zuvor ein 37-jähriger Mann aus Hasbergen gefallen. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt und um Hilfe gebeten, nachdem der angetrunkene Angler getorkelt und in das Gewässer geplumpst war.

"Der Zeuge, der sich ebenfalls an dem Teich aufgehalten hat, hat beobachtet, dass sich der Angler sehr auffällig verhalten hat", schildert ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Er sei sehr nah an den Teich herangetreten, dann gefallen und schließlich komplett im Wasser gelandet: "Klitschnass" sei der 37-Jährige gewesen.

Nahe einer Tankstelle entdeckt

Dieser Zustand hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich allein aus dem Wasser zu kämpfen, um dann mit seinem Transporter loszufahren. Den weiteren Angaben zufolge fuhr der 37-Jährige durch das Industriegebiet. Wenig später wurden er von einer Polizeistreife in der Nähe einer Tankstelle entdeckt.

Der 37-jährige Mann saß auf dem Fahrersitz. Die Beamten sprachen ihn an und wollten ihn an der Weiterfahrt hindern. Der angetrunkene Mann zeigte sich jedoch uneinsichtig. Er wollte das Fahrzeug nicht verlassen und auch nicht mit zur Polizeiwache kommen.

Die Beamten nahmen ihn trotzdem mit. Er musste auf der Wache seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutprobe unterziehen. Danach wurde der Mann entlassen. Der Angler wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Ob er etwas gefangen hat, ist nicht bekannt.