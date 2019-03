Melle. Das Gesicht der St. Matthäus-Kirche hat sich gewandelt: Werke des Künstlerpaares Roswitha und Dieter Pentzek ziehen an den Wänden die Blicke auf sich. Ihre Ausstellung lädt in der Passionszeit zur Auseinandersetzung mit biblischen Texten ein.

Für Kirchengemeinde und Künstler-Ehepaar sind die beginnende Fastenzeit und das anstehende 850-jährige Jubiläum der St. Matthäus-Kirche ein zweifacher Grund, das bereits seit längerem geplante Projekt endlich umzusetzen. „Past isn’t even past“, überschreiben die Künstler nach William Faulkner ihre Ausstellung – oder in freier Übersetzung: „Vergangenheit ist nicht nur Vergangenheit. Sie reicht in die Gegenwart und weist in die Zukunft.“

Nicht nur Vergangenheit

Diese Erkenntnis gilt in besonderem Maße für das biblische Heilsgeschehen. Und sie findet ihren Ausdruck in der Kunst von Roswitha und Dieter Pentzek. Denn das Künstlerpaar, das in der St. Matthäus-Kirche eine zweiteilige Ausstellung präsentiert, bildet in seinen Werken die Texte der Evangelien zu den fünf Fastensonntagen nicht ab. Vielmehr werden sie zur Gegenwart in Beziehung gesetzt und blicken gleichzeitig als Quelle des Nachdenkens, manchmal auch als deutliche Mahnung, in die Zukunft.

Markante Stationen

Die aktuelle Ausstellung ist nicht die erste, die Roswitha und Dieter Pentzek in einer Kirche realisierten: Sowohl für die Petri- als auch für die St. Matthäus-Kirche konzipierten sie bereits jeweils drei Kunstaktionen. Dabei sind sie in keiner Weise auf kirchliche Ausstellungsorte festgelegt. Im Gegenteil: Gut Sondermühlen und Schloss Königsbrück, der Vorplatz des Deutschen Bundestages, das KZ-Memorial Salaspils bei Riga und die Festung Daugavpils in Lettland sind nur einige ihrer markanten Stationen.

Besuch der Festung

Die Festung Daugavpils mit ihrer blutigen Vergangenheit findet sich auch in ihrer Ausstellung zur Passionszeit. Im Evangeliumstext zum dritten Fastensonntag greift Jesus die Hinrichtung von Galiläern durch Pontius Pilatus auf. Doch Vergangenheit ist nicht nur Vergangenheit und die Gewalt durch Menschen an Menschen heute noch so präsent wie damals. Das zeigt jeder Blick in die Tagesnachrichten. Und das spürten die beiden Künstler auch im Jahre 2006 beim Besuch der Festung, in der zur NS-Zeit Tausende von Juden erschossen wurden.

In ihrem Werk blicken Mutter und Kind wie durch ein Fenster in die Düsternis der Festung. Das Licht, das sie selbst umgibt, mag zugleich ein Zeichen der Hoffnung sein. Denn Veränderung ist möglich. Doch sie braucht einen Anstoß – nicht nur einmal, sondern wieder und wieder. So auch durch das Werk zum vierten Fastensonntag, das sich als raue, blutig-rot aufgerissene Fläche präsentiert, die mahnend die täglich auf aller Welt geschlagenen Wunden ins Gedächtnis ruft und mit ihnen zugleich die Wunden Jesu als Versprechen auf Vergebung und Veränderung.

Seit 45 Jahren als Künstlerehepaar

„Wir arbeiten seit 45 Jahren als Künstlerpaar in der Überzeugung, dass Kunst gesellschaftliche Veränderung im Sinn haben muss“, betonte Roswitha Pentzek zur Ausstellungseröffnung. Wie ein Spiegelbild dieses Wirkens der Kunst erscheint da das Werk zum zweiten Fastensonntag: Wachs dringt von seiner Rückseite aus durch die Leinwand, verdrängt die farbigen Wasserspuren und bewirkt die Veränderung gleichsam von innen heraus. Die Bilder zu den Passionssonntagen sind unterdessen nur ein Teil der Ausstellung. Bereichert wird sie zudem um eine Serie von Tiefdruck-Variationen mit Zitaten der „ringenden Hände“ der Maria Magdalena nach Mathias Grünewald. Sie vereinen sich mit den Stationen des Kreuzwegs zu einem Gesamtkunstwerk, das zur Besinnung und Einkehr einlädt.

Die Ausstellung von Roswitha und Dieter Pentzek ist bis zum 26. April in der St. Matthäus-Kirche zu sehen. Gefolgt wird sie ab dem 19. Mai von einer Ausstellung in der Alten Posthalterei.