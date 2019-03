Melle Im Kampf um den Aufstieg hat die erste Tischtennis-Männermannschaft der SV Oldendorf beim MTV Jever einen weiteren wichtigen Sieg erspielt. Unterdessen schlagen die Ersten Riemsloher Herren Union Meppen und kommen dem Klassenerhalt auch rechnerisch immer näher.

Herren, Landesliga

MTV Jever III - SV Oldendorf 1:9

Die Oldendorfer zeigten am Samstagnachmittag von Beginn an, dass man das Auswärtsspiel in Jever unbedingt gewinnen will. Zwar startete man in den Anfangsdoppeln zunächst holprig, ab dem Zwischenstand von 1:1 hatte das SVO-Team jedoch alles im Griff und zeigte insbesondere in den Einzeln starke Leistungen. Nach nur zwei Stunden Spielzeit lag es an Christoph Chrzanowski, den verbleibenden Einzelsieg zu holen und somit den deutlichen 9:1-Erfolg einzutüten. Mit dem erneuten Gewinn festigen die Oldendorfer die Tabellenführung und freuen sich nun auf eine einwöchige Spielpause, ehe man am 16. März gegen den Oldenburger TB antreten darf. SVO-Punkte: Nico Henschen/Hendrik Bietendorf, Christoph Chrzanowski/Florian Asmann (1), Paul Rietzschel/Garret Hogg (1), Chrzanowski (2), Henschen (1), Bietendorf (1), Rietzschel (1), Asmann (1), Hogg (1).

Bezirksliga

SV Union Meppen - TSV Riemsloh 7:9

Als Favorit in die Partie gegen Union Meppen gegangen, taten sich die TSV-Männer zunächst schwer gegen den Tabellenvorletzten der Bezirksliga. Nach gutem Start in den Doppeln verlor man kurzzeitig den roten Faden und geriet 2:4 in Rückstand. Davon unbeeindruckt, kämpften sich die Riemsloher zurück in die Partie und übernahmen schließlich auch wieder die knappe Führung. Die ebenfalls stark aufspielenden Gegner ließen aber nicht locker, sodass es beim Zwischenstand von 8:7 für die Riemsloher ins Abschlussdoppel ging. Hier behielten Björn Wolski und Helge Maas die Nerven und gewannen mit 3:1, weshalb sich die Bezirksliga-Männer über einen 9:7-Sieg freuen konnten. Der Erfolg ist ein weiterer großer Schritt, den anvisierten Klassenerhalt auch rechnerisch in trockene Tücher zu bringen. Punkte für Riemsloh: Björn Wolski/ Helge Maas (2), Norbert Maas/Tino Kramm, Mirco Kiel/Maik Hahn (1), Wolski (1), Kiel, N. Maas (1), Kramm (1), H. Maas (2), Hahn (1).

Weitere Begegnungen:

Herren, 2. Bezirksklasse

SV Oldendorf IV - SC Glandorf 7:9

Kreisliga

TSV Riemsloh IV - Spvg. Eicken II 9:1

VfL Lintorf - SuS Buer 2:9