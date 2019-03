Melle. Ein seltenes Schauspiel konnten interessierte Bueraner Bürger am Mittwoch erleben. Am 38 Meter hohen Ausleger des roten, mobilen Krans der Dachdeckerei Böttcher aus Buer schwebten nacheinander die vier alten Glocken der Martinikirche vom Turm hinunter auf den Kirchplatz.

Damit ist dieses Glockenprojekt in seiner spannendsten Phase angelangt.

Schon am Rosenmontag hatte Monteur Hans-Jochem Peter von der Glockengießerei Rincker die Glocken von ihren Halterungen demontiert. Um kurz vor 11 Uhr am Mittwoch dann landete die größte der vier Glocken auf der Nordseite des Eingangsbereichs gleich neben der bronzenen Fritz-Kamping-Figur sanft auf dem Kopfsteinpflaster. Dachdeckermeister Benjamin Böttcher sorgte per Knopfdruck am Kran dafür, dass die 1000 Kilogramm schwere Last am Haken des Kranarmes sicher auf dem Boden ankam. Bis alle vier Glocken aber auf dem Auflieger des örtlichen Transportunternehmens Wehrmann verstaut waren, dauerte die Aktion über den Mittag hinaus.

Auch die neuen Schalllamellen transportierte der Kran schon zum Glockenstuhl hinauf und brachte auf dem Rückweg ausgediente Eisenteile und die Joche mit hinunter, an denen die alten Glocken hingen. Auch die alten Klöppel lagen schließlich ihres 70-jährigen Dienstes enthoben auf dem Pflaster, wo gleich nebenan die neuen, noch schwarzen auf den Transport in die Höhe warteten.

Unter Folie geschützt

Beinahe unbemerkt von den Zuschauern, weil noch unter Folie geschützt, hatte Frank Wehrmann auf seinem LKW schon die vier neuen Zimbelglocken mit auf den Kirchplatz gebracht, die einige Stunden später in den Kirchturm gehoben wurden. Hans-Jochem Peter befestigte die Glocken am Kranhaken, und dann stellte Matthias Breitenkamp, der Kopf des Glockenprojektgruppe, die Glocke mit Namen und Ton vor und schlug sie mit einem Hammer zum ersten Mal in Buer an.

Niedersachsenweit ist dieses Ausheben der Glocken auch dem NDR-Fernsehen ein Anlass, die Arbeiten von einem Filmteam begleiten zu lassen. Am 15. April wird im NDR ab 18.15 Uhr für eine halbe Stunde die Nordreportage über das Ausheben der alten und das Einheben der neuen Glocken in Buer berichten.

Die vier großen Glocken sollen eigentlich am Freitag eingehoben werden, allerdings steht dieser Termin wegen der Wetterlage noch in Frage, da angekündigte Sturmböen den Transport der Glocken am langen Kranausleger zu gefährlich werden lassen.

