Buer. Die Volleyballerinnen des SuS Buer bezwingen mit der besten Saisonleistung im Viertelfinale des Regionspokals den bis dahin noch ungeschlagenen Tabellenführer und Meister der Bezirksklasse Nord aus Nortrup. Damit steht Buer erstmals in der Pokal-Endrunde, die am 10. März in Westerhausen ausgetragen wird.

Viertelfinale Regionspokal

SuS Buer – SV Nortrup 3:2 (25:23; 15:25; 21:25; 25:18; 15:12)

Nortrup zeigte einen fehlerfreien Spielaufbau. Damit war schnell klar: Der Sieg konnte nur über einen druckvollen Auftritt der Gastgeber aus Buer zu erreichen sein. Im ersten Satz kämpften Buers Frauen aufopferungsvoll und sorgten mit 25:13 für den ersten Satzgewinn. Im zweiten und dritten Satz nutzten die Gäste ihre körperliche Überlegenheit beim Block und gingen mit 2:1 in Führung. Damit war klar, dass taktisch umgestellt werden musste. Die vielseitig einsetzbare Madeleine Metting übernahm das Zuspiel und sorgte gleichzeitig dafür, mit starken Block-Aktionen die Angriffe der Nortruper zu entschärfen. Außerdem erhöhte der SuS mit der Einwechslung von frischen Angreiferinnen im vierten und fünften Satz den Druck. Damit wurden die Abwehraktionen des SV Nortrup ungenauer, Buer übernahm immer mehr die Kontrolle. Das gesamte Team lieferte eine Topleistung ab und belohnte sich mit dem verdienten Erfolg.

SuS: K. Aufdemkampe, D. Bäunker, M. Borgmeyer, S. Burchert, J. Droste, K. Fronzek, M. Metting, R. Mönter, C. Wiete.

In der Rückrunde der Meisterschaft sind die Leistungen der Volleyballerinnen vom SuS Buer hingegen wechselhaft. In der Bezirksklassen-Hinrunde hatte es nur gegen die Nachbarn aus Gesmold und Meister Bad Laer keine Punkte gegeben. Das wollten die SuS-Volleyballerinnen in zwei Auswärtsspielen ändern. Doch in Gesmold setzte es eine 1:3-Niederlage. Viele Fehler auf beiden Seiten prägten das Spiel, aber die Gesmolderinnen verstanden es entweder zur Satzmitte oder zum Ende, die nötige Sicherheit in ihr Spiel zu bringen. Lediglich im dritten Satz zeigten die Bueranerinnen, was in ihnen steckt. Letztlich ein verdienter Sieg für Gesmold.

Trotz starken Auftritts kassierte Buer im Spiel gegen Meister Bad Laer eine 0:3-Niederlage. In allen Sätzen spielte Buer am oberen Level seiner Fähigkeiten. Ein Satzgewinn wäre verdient gewesen und nährt die Hoffnung, dass mit einer solchen Leistung am letzten Heimspieltag am 16. März gegen den Osnabrücker SC II und den TV Hohne noch weitere Punkte erzielt werden können. Das SuS-Team belegt den sechsten Tabellenplatz sicher und hat in dieser Saison so den Abstiegskampf vermieden.