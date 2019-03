Neuenkirchen/Riemsloh.. Mitunter ist es wirklich erstaunlich, was das Leben für Zufälle bereit hält. So jedenfalls sieht es Rolf Krüger aus Neuenkirchen. Als er im Herbst 2017 in der Zeitung las, dass der russische Landmaschinenbauer Rostselmash eine Filiale in Riemsloh eröffnete, holte ihn seine Vergangenheit ein.

Rolf Krüger ist 91 Jahre alt. Zwei Jahre nach seiner Geburt wurde in Rostow am Don in Russland die Maschinenfabrik Rostselmash gegründet. Und eben hier musste der junge deutsche Soldat vier Jahre lang bis zum April 1949 während seiner Kriegsgefangenschaft hart arbeiten.







Schon mit 16 Jahren war Rolf Krüger als Luftwaffenhelfer in Osnabrück bei der Flak auf dem Kalkhügel stationiert. „Ein knappes Jahr später kamen wir drei Kilometer hinter die Front in die damalige Tschechei zur Ausbildung als Panzerjäger“, erzählt Rolf Krüger. Als dann 1945 die russischen Soldaten die Front durchbrachen, geriet er in die Wirren der Gefangenschaft.

Harte Arbeit

„In Viehwaggons wurden zigtausende deutscher Soldaten Richtung Osten transportiert und dann landeten wir in der Hölle von Focsani in Rumänien“, erzählt Rolf Krüger weiter. Aus dem riesigen Gefangenenlager ging es weiter bis nach Rostow am Don. Von hier aus wurden die Gefangenen täglich brigadeweise zur Arbeit auf das Gelände mit den riesigen Werkshallen der Fabrik Rostselmash gebracht.

„Wir mussten einen Tag bei der Arbeit zugucken, einen Tag selbst arbeiten, und am dritten Tag waren wir `Spezialisten`“, Rolf Krüger kann heute beinahe darüber lachen. Die Arbeit war hart. Die zumeist jungen Soldaten mussten Pflugscharen härten. Mit bloßem Oberkörper, geschützt mit Lederschürze und langen Lederhandschuhen standen sie vor den Karussellöfen, in denen die Pflugscharen aufgereiht waren.





„Wir mussten sie mit langen Zangen aus dem Feuer holen und dann die Schneidfläche zuerst in Öl tauchen und dann in Wasser abkühlen“, erinnert sich Rolf Krüger, und beinahe hinter vorgehaltener Hand: „Vom Öl stiegen uns heiße Dämpfe ins Gesicht, und manchmal haben wir die Scharen einfach gleich ins Wasser getaucht.“



Wochenlang erhielten die Arbeiter Brennesselsuppe oder einfach nur Kappes, also Weißkohl. Von deutsch sprechenden Russen wurden sie in Kommunismus und Stalinismus unterrichtet.

Hunger und Durst

„Wir wussten nicht, wie lange wir hier bleiben würden“, sagt Rolf Krüger, „Hunger, Durst, Kälte und Hitze waren unerträglich, aber am schlimmsten war das Heimweh.“

Im April 1949 kehrte Rolf Krüger über das Lager Friedland zurück nach Neuenkirchen.

Nach dem Interview kommt er für einen Fototermin mit nach Riemsloh. Dort in der Firma Rostselmash war er schon einmal vorstellig geworden und wurde für ein Foto für die russische Werkszeitung fotografiert.

Nachdem das aktuelle Foto im Kasten ist, verabschiedet sich Rolf Krüger von dem jungen Officemanager der Firma Viktor Scheimeyer - in russischer Sprache.