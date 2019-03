Riemsloh. Im Rahmen der Sportler-Ehrung des Landkreises Osnabrück und des Kreissportbunds (KSB) Osnabrück-Land im Kreishaus in Osnabrück sind auch die Tennis-Herren 30 des TSV Riemsloh ausgezeichnet worden.

Eine besondere Ehre wurde der Herren-30-Tennismannschaft des TSV Riemsloh zuteil. Im Rahmen der Verleihung im Kreishaus in Osnabrück nahmen die Riemsloher den Preis als Mannschaft des Jahres aus den Händen von Landrat Michael Lübbersmann entgegen.

Mit der Auszeichnung bei der Veranstaltung von Landkreis Osnabrück und KSB Osnabrück-Land wurde der Aufstieg der Riemsloher Tennisherren von der Landesliga in die Oberliga in der Sommersaison 2018 gewürdigt. Dieser Erfolg konnte in der Hallenrunde dann sogar wiederholt werden. Damit festigt das Team seinen Status als erfolgreiche Tennismannschaft im Landkreis.